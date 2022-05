Nederlands kampioenschap BMX in Uithoorn

Uithoorn – Zondag 3 juli a.s. vindt in Uithoorn het Nederlands Kampioenschap BMX plaats. De wedstrijd wordt georganiseerd op de prachtige BMX-baan van de Uithoornse Wieler Trainings Club (UWTC). Op deze dag strijden de beste Nederlandse bmx-ers, in verschillende leeftijdsklassen, om de Nederlandse titel. Om 10.45 uur vindt de officiële opening plaats waarna om 11.00 uur de eerste race van start zal gaan. Lijkt het jou leuk om deze spannende races van dichtbij mee te maken? Dan is dit jouw kans. Toegangskaarten voor dit evenement zijn verkrijgbaar bij de ingang van het complex. Kinderen tot en met 12 jaar hebben gratis toegang. Voor bezoekers van 13 jaar en ouder bedraagt de toegang 6 euro. Je vindt de BMX- baan aan de Randhoornweg 90 in Uithoorn. Parkeren is mogelijk.