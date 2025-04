Natuurgeheimen ontdekt op Koningin Julianaschool

Wilnis – Afgelopen donderdagavond was de Koningin Julianaschool in Wilnis het decor van een spetterende en goed bezochte projectavond, waarbij de leerlingen hun werk over de geheimen van de natuur presenteerden. Het thema van de avond was ‘Natuurgeheimen’ en de kinderen hadden zich flink verdiept in verschillende natuuronderwerpen, zoals onder andere de ruimte, de onderwaterwereld, noord- en zuidpool, nachtdieren en natuurrampen.

De school stond vol kleurrijke kunstwerken, diorama’s, posters en modellen die de kinderen met veel enthousiasme en creativiteit hadden gemaakt. Familieleden van de leerlingen, onder wie vaders, moeders, opa’s en oma’s, kwamen kijken om de kunstwerken van hun (klein)kinderen te bewonderen. Er heerste een gezellige sfeer met veel enthousiasme en het was duidelijk, dat zowel (groot)ouders als kinderen enorm genoten van de avond.

Projectperiode

De projectavond was niet alleen een feest van kunst en wetenschap, maar ook een geweldige afsluiting van een bijzonder geslaagde projectperiode. De ouderraad heeft wederom fantastisch werk verricht door deze avond tot een succes te maken. Het was een avond vol activiteiten en entertainment. Er was een Rad van fortuin met verschillende prijzen, kinderen konden deelnemen aan allerlei spelletjes en alle opbrengsten van de avond gingen naar een goed doel: Maranatha Travel. De avond bracht maar liefst € 787,80 op. “We zijn ontzettend blij met het resultaat van deze avond”, vertelt een enthousiaste leerkracht. “Het is altijd mooi om te zien hoe de kinderen zich inzetten voor het project en het is geweldig om te merken hoeveel steun we van de ouders en familieleden krijgen. Dit soort avonden versterken de band tussen school en thuis, en dat is ontzettend waardevol voor onze kinderen.”

Met een gezellige drukte en positieve energie kijkt de Koningin Julianaschool terug op een geslaagde projectavond. Het enthousiasme en de creativiteit van de kinderen, gecombineerd met de steun van de ouders en de inzet van de ouderraad, hebben deze avond tot een onvergetelijke gebeurtenis gemaakt. Een geslaagde afsluiting van een projectperiode, die de natuurgeheimen niet alleen onthulde, maar ook dichterbij bracht voor iedereen die aanwezig was.

Op de foto: Ouders keken vol enthousiasme mee. Foto: aangeleverd.