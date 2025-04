Natuur- en milieuvereniging pleit voor bebouwings-vrije zone 3 bestemmingsplan Vinkeveense Plassen

Vinkeveen – Het opstellen van het bestemmingsplan Vinkeveense Plassen zit in de eindfase. De vaststellingsdatum is gepland op 12 mei. De afgelopen maanden is er een aantal nieuwe aanpassingen aan het plan gemaakt die substantieel afwijken van het conceptplan, zoals dat eind 2024 gepubliceerd is. En dat heeft de laatste weken veel stof doen opwaaien. Er waren twee inspraakavonden voor nodig om alle insprekers het woord te kunnen geven. Ook natuur- en milieuvereniging De Groene Venen heeft ingesproken op 16 april.

Te weinig aandacht

Charlotte Smit laat namens de vereniging weten: “Het algemene belang van natuur krijgt nog steeds te weinig aandacht krijgt ten faveure van – particuliere – belangen van legakker-eigenaren en recreatieondernemers. Cruciaal in het plan is zone 3, die uit drie delen bestaat: het gebied nabij het Natura2000-gebied Botshol, het natuurgebied Vinkenrust en de natuurzone op de Kleine Plas die grenst aan weidevogelreservaat Demmerik. De kernboodschap van ons betoog is als volgt: houd zone 3 zoveel mogelijk onbebouwd. Het is onwenselijk en onredelijk om de kosten van onderhoud van de legakkers alleen bij particulieren neer te leggen. Het verbeteren van de waterkwaliteit door het verplichten van een chemisch of droogtoilet is onvoldoende, lastig uitvoerbaar, niet handhaafbaar en onvoldoende meegewogen in de MER (Milieu Effect Rapportage). De natuurcompensatie in de vorm van het Meertje is onvoldoende. Wij zien mogelijkheden voor natuurvriendelijke oevers, vissenbossen en de aankoop van Vinkenrust. En tot slot: er is geen goed financieel onderbouwd handhavingsplan.”

Daarnaast heeft De Groene Venen een plan opgesteld om de positie van de natuur te versterken door zone 3 zoveel mogelijk te vrijwaren van bebouwing. Dit is belangrijk om de natuur te versterken, het legakkerlandschap te behouden en de aantrekkingskracht van de plassen voor de natuur- en rustminnende watersportrecreant te versterken.

Foto: aangeleverd.