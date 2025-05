Nationale Molendag in de regio

Regio – Nationale Molendag, het grootste molenevenement van Nederland, vindt dit jaar plaats op zaterdag 10 en zondag 11 mei. Traditionele wind- en watermolens in De Ronde Venen en Uithoorn openen hun deuren om bezoekers te ontvangen. De organisatie is in handen van De Hollandsche Molen in samenwerking met de deelnemende molens. Nationale Molendag is mogelijk dankzij financiële steun van de VriendenLoterij.

Molens zijn onlosmakelijk met ons land verbonden. Het zijn monumentale werktuigen die overal in onze steden en dorpen te vinden zijn. Maar ze omvatten zoveel meer: laat je tijdens de VriendenLoterij Nationale Molendag verrassen door de bijzondere lokale gebruiken, de verhalen, het leven op de molen en de rol van de molen in de lokale gemeenschap.

Molenaars en molengidsen staan overal klaar om bezoekers die boeiende verhalen te vertellen. Elke molen is uniek en heeft grote aantrekkingskracht. Het is dan ook niet verwonderlijk dat duizenden vrijwilligers actief zijn in molenland. Bij veel molens worden extra feestelijke activiteiten georganiseerd. Op nationalemolendag.nl zijn alle deelnemende molens te vinden. Voor kinderen is er een spaaractie: door vijf molens te bezoeken en stickers te verzamelen, ontvangen ze een uitnodiging voor een groot molenfeest in oktober.

Kijk voor meer informatie op www.molens.nl.

Elke molen is uniek en heeft grote aantrekkingskracht. Foto: www.molen.nl.