Najaarsconcert Amicitia in De Schutse

Uithoorn – Oratoriumkoor Amicitia zingt vrijdag 28 november om 20.15 uur in De Schutse, De Merodelaan 1, Uithoorn.

Er worden voor de pauze composities van Rossini, Mendelssohn, Brahms en Fauré vertolkt. Daarna klinkt het Requiem van Fauré, dat in de Top Klassiek 400 door de luisteraars op de vijfde plaats werd gekozen.

Solisten zijn sopraan Titia van Heyst en bariton Ronald Dijkstra, beiden waren meerdere keren bij concerten van Amicitia. Eric Jan Joosse begeleidt op orgel en piano. Het geheel staat onder leiding van dirigent Toon de Graaf. Kaarten kunnen besteld worden op de website www.amicitia-uithoorn.nl. Bij Boekhandel Mondria in de Lindeboom in Mijdrecht kunnen er ook kaarten gekocht worden.

Sopraan Titia van Heyst. Foto: aangeleverd.