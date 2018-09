Najaar markt Wilnis weer voor herhaling vatbaar

Wilnis – Er was heel wat te beleven afgelopen zaterdag in De Ronde Venen. Het was natuurlijk Open Monumentendag, waarbij in Mijdrecht, in Wilnis, in Vinkeveen, in de Hoef en in Abcoude en Baambrugge, van alles te beleven was. Dan was er de Open dag bij de Vinkeveense brandweer, een cultuurochtend in Mijdrecht en ‘s avonds Culinaire Venen en natuurlijk was er traditiegetrouw in Wilnis de najaar markt. Een najaar markt zoals een najaar markt moet zijn. Geen 10-tallen vaak dezelfde kledingkramen of dekbedden. Nee bijna alles van bedrijven uit De Ronde Venen en veel uit Wilnis. Ook waren er diverse verenigingen en clubs die zich presenteerde. Kortom het was een reuze gezellige markt, waar je je uren kon vermaken.