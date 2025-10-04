Naar de stembus voor Tweede Kamerverkiezing

Aalsmeer – Op woensdag 29 oktober vindt vanwege de val van het kabinet de vervroegde Tweede Kamerverkiezing plaats. In de gemeente Aalsmeer zijn inmiddels alle stempassen naar inwoners van 18 jaar en ouder gestuurd. Met de stempas en een geldig identiteitsbewijs kan deze dag tussen 7.30 en 21.00 uur gestemd worden in totaal negentien stembureaus in de verschillende wijken in Aalsmeer en Kudelstaart.

Kerken, sporthallen en scholen

In het Dorp worden een viertal stembureaus ingericht, naast het vertrouwde Zorgcentrum Aalsmeer en het Raadhuis kan ook het rode potlood ter hand genomen worden in het gebouw van de Doopsgezinde Gemeente in de Zijdstraat en de Lijnbaankerk aan de Lijnbaan. In Hornmeer komen de stemhokjes te staan in het Buurthuis en in IKC Triade, in Stommeer zijn wijkcentrum ’t Baken, het Parochiehuis en de Yuverta MBO aan de Linnaeuslaan geopend voor de verkiezing, in Oost zijn stemmers welkom in wijkcentrum ’t Anker, gebouw De Mikado, Buurthuis ’t Middelpunt en Sporthal De Bloemhof en in Kudelstaart kan gestemd worden in KC De Ruimte, clubgebouw van VZOD, de Antoniusschool, Sporthal De Proosdijhal en Dorpshuis ’t Podium.

Kiezerspas

Alle stembureaus zijn toegankelijk voor mensen met een lichamelijke beperking. In het Raadhuis wordt een speciaal stembureau ingericht voor mensen met een visuele beperking. Alle stemmen worden op donderdag 30 oktober centraal geteld. Er doen totaal 23 partijen mee aan de Tweede Kamerverkiezing. Al een keuze gemaakt of is er nog twijfel? Stemwijzer kan op weg helpen. Laat in ieder geval uw/jouw stem horen! Dit kan overigens ook in een andere gemeente met een kiezerspas. Deze kan tot en met vrijdag 24 oktober schriftelijke aangevraagd worden bij de gemeente of in het Raadhuis afgehaald worden tot dinsdag 28 oktober 12.00 uur.

Foto: www.kicksfotos.nl (verkiezingsbord bij Raadhuis).