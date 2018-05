Muzikanten gezocht voor slotconcert Ik Toon

Aalsmeer – Na het succes van vorig jaar wordt er ook dit jaar in juni weer een landelijke Ik Toon-maand georganiseerd. Optredens van amateurverenigingen, tentoonstellingen, kleurwedstrijden en workshops: Nederland staat in juni weer in het teken van kunst voor iedereen. In Aalsmeer was vorig jaar het concert Muziek aan de Oever een groot succes, en dus bundelen de zangers, zangeressen en muzikanten van Aalsmeer ook dit jaar weer hun muzikale kwaliteiten tijdens het Slotconcert van Ik Toon op zaterdag 30 juni.

Grootse afsluiting

Zaterdag 30 juni eindigt de Ik Toon-maand en dat verdient net als vorig jaar een grootse afsluiting. Daarom organiseert Cultuurpunt Aalsmeer die dag een slotconcert. Vanaf de ochtend zal er in het gemeentehuis hard worden gewerkt aan een gevarieerd repertoire; van de Sound of Music tot Coldplay en van Vangelis tot Queen.

Onder leiding van dirigent Martin van de Brugge, zeer ervaren in het leiden van dergelijke evenementen, zal er gedurende de dag toegewerkt worden naar de presentatie die om 16.00 uur wordt gegeven.

Alle muzikanten welkom

Leden van een aantal koren en orkesten hebben hun medewerking al toegezegd, maar deze dag is ook toegankelijk voor zangers en muzikanten uit de regio. Ook artiesten die niet zijn aangesloten bij een koor of orkest zijn van harte welkom, en ook zangsolisten die wat korte solofragmenten uit het repertoire voor hun rekening kunnen nemen mogen zich opgeven. Dit is dé kans om een keer met een groot koor en orkest onder andere Do-Re-Mi of de Bohemian Rhapsody uit te voeren. Deelname is gratis.

Voorbereiding

De deelnemers worden in de gelegenheid gesteld om zich extra goed voor te bereiden op deze muzikale happening. Op zaterdagmiddag 16 juni zijn de instrumentalisten welkom op de ‘inzeeprepetitie’ onder leiding van André Vulperhorst. En op vrijdagavond 22 juni zijn de zangers in de gelegenheid om al kennis te maken met hun repertoire. Aanmelden voor dit unieke evenement kan nog tot 1 juni door een mail te sturen naar ajvulperhorst@cultuurpuntaalsmeer.nl.

Meer Ik Toon

Naast het Slotconcert staan tijdens de Ik Toon-maand nog veel meer Aalsmeerse amateurkunstenaars in de spotlights. Voor verschillende leeftijden en kunstdiscliplines is er in de maand juni wat te beleven. Bijvoorbeeld Amazing Amateurs in de Etalage, waarbij de hele maand in diverse etalages van winkelpanden kunst te bewonderen is. Of het Kinderplein in The Beach, waar diverse culturele workshops voor kinderen te doen zijn, zoals dans en Ontdek je talent op een instrument.