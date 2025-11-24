Muzikale aanbiddingsviering met Holy Heart Band

Mijdrecht – Na het succes van de muzikale eucharistische aanbiddingsviering in de Heilig Hart Kerk in Maarssen, gaat het team van de aanbiddingsviering op tour. Op vrijdag 28 november zijn ze van 19.30 tot 20.30 uur in de Johannes de Doperkerk, Driehuisplein 1-3, in Mijdrecht/Wilnis met een muzikale aanbiddingsviering, ondersteund door de Holy Heart Band. De Johannes de Doperkerk en de Heilig Hart Kerk behoren beide tot de parochie St. Jan de Doper.

Muzikale aanbiddingsviering is een gebedsvorm binnen de tradities van de katholieke kerk, waarbij het Allerheiligste wordt aanbeden. Vaak gebeurt dat zittend of geknield voor een Hostie in een monstrans op een altaar. Het gebruik van muziek in de aanbidding is een eeuwenoude traditie, waarbij de combinatie van melodie, ritme en tekst de boodschap van de Bijbel versterkt. Pastoor Den Hartog gaat in deze gebedsdienst voor en de Holy Heart Band zorgt voor de muzikale ondersteuning.

Een muzikale aanbiddingsviering, 28 november. Foto: aangeleverd.