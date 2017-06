Muziek en dans rond ‘Peer Gynt’

Wilnis – Op midzomeravond 21 juni werd een sprookjesachtige voorstelling uitgevoerd door dwarsfluitleerlingen van Judith Glasbeek, dansleerlingen van Aino Merits, diverse special guests met viool, cello, piano, slagwerk en verteller Sabine Baptist -van Keulen.

Een sfeervol decor, een groot orkest met 28 enthousiaste musici onder leiding van Judith Glasbeek en tien prachtig uitgedoste dansers zorgden voor een sprookjesachtige voorstelling waarin de avonturen van Peer Gynt werden verbeeld. Voor de dansers en de musici was het een hele leuke ervaring om met elkaar samen te werken.

Diverse muziekstukken werden gespeeld uit de Peer Gynt suite en de Holbergsuite van de Noorse componist Edvard Grieg, de Berceuse van Resphigi, de Notturno uit de Midzomernachtsdroom van Mendelssohn-Bartoldy en Cirque du Soleil van Dubue.

Het publiek genoot van de mooie enscenering in de zaal van de Willisstee in Wilnis, die als een echte theaterzaal was omgetoverd. Met dank aan Stichting Kunst Rond de Venen die deze voorstelling mogelijk heeft gemaakt.