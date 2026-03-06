Muurschildering achter Flower Art Museum feestelijk onthuld

Aalsmeer – Visser Rekelhof met een reiger op de loer, een boot vol seringen, aardbeien, de bloemenveiling, een slechtvalk, een ijsvogel en een halsbandparkiet, schaatsen op de Poel en nog nooit hebben Fort Kudelstaart en de Watertoren zo ‘gebroederlijk’ bij elkaar gestaan: Allemaal gemaakt en gebundeld op de 65 meter lange muur achter het Flower Art Museum (bij de vijver in Hornmeer) door de kunstenaars Sander Bosman en Joost Zwanenburg.

De muurschildering is tot stand gekomen in een mooie samenwerking tussen de beide kunstenaars, de kinderraad en inwoners van Aalsmeer. Hun ideeën en betrokkenheid vormden een belangrijke inspiratiebron voor het ontwerp. Het resultaat is een bijzonder kunstwerk dat niet alleen kleur geeft aan de omgeving, maar ook de verbondenheid in Aalsmeer weerspiegelt.

Donderdag 5 maart was de feestelijke, officiële onthulling van de muurschildering. Wethouder Sven Spaargaren hield een inspirerende toespraak, een speciaal moment werd gegeven aan de leden van de kinderraad die meegedacht hebben over het ontwerp en kunstenaars Sander Bosman en Joost Zwanenburg gunden de aanwezigen een kijkje achter hun creatieve proces.

Een aanrader om een kijkje te gaan nemen bij dit, na de muurschildering op sporthal De Bloemhof, tweede openbare kunstwerk. Het bewonderen waard en zeker een bron van herkenning!