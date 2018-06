Musical-les van Carlo Boszhard op Samen Een

Aalsmeer – Groep 8 van OBS Samen Een was tot grote verrassing prijswinnaar geworden van de verloting van workshops musical-les. Met als extraatje dat deze les werd gegeven door tv-presentator Carlo Boszhard.

De jongens en meiden van groep 8 waren heel benieuwd, zou dit toch echt wel zo zijn!? Ja hoor, afgelopen maandag 4 juni was Carlo Boszhard aanwezig op OBS Samen Een. Hij heeft de musical geoefend met de kinderen, veel tips verteld en aanwijzingen gegeven voor een goede presentatie.

Hij was best streng en dat was alleen maar goed. Want dat wordt vast een heel goede uitvoering van de musical, die dinsdag 17 juli ten tonele wordt gebracht voor alle ouders. Er is Carlo Boszhard beloofd om een opname van deze einduitvoering toe te zenden en dat gaat Samen Een uiteraard doen!

Foto: Een groepsfoto met Carlo Boszhard mag natuurlijk niet ontbreken!