Music in the Air (96): Peter Geleijn

Door Rein van der Zee

Aalsmeer – De Aalsmeerse drummer Peter Gelijn drumt al 50 jaar.

Hoe belangrijk is muziek voor jou, wat doet het met jou, Peter?

“Heel belangrijk, ik luister veel en kijk graag naar muziek. Ik ga niet vaak naar live concerten, maar ik vind het heerlijk om YouTube af te struinen naar allerlei oude en nieuwe live-muziek in allerlei genres. Drummen is voor mij de ultieme uitlaatklep. Zowel fysiek als mentaal kan ik mij heerlijk uitleven.”

Wanneer werd je je bewust van muziek en wanneer begon je ermee?

“Op 8-jarige leeftijd kreeg ik mijn eerste trommel en ging ik bij de drumband Aalsmeer. Na een paar jaar was ik het zat om in een uniform over straat te lopen en ben daar mee gestopt. Ik kreeg van mijn ouders mijn eerste drumstel en privéles.”

Door wie werd je beïnvloed?

“Niemand. Ik luisterde naar en speelde mee met diverse soorten muziekstijlen en zo leerde ik van alles spelen zoals rock, blues, soul, country, reggae en funk. Max Weinberg (drummer van mijn favoriete artiest Bruce Springsteen) spreekt mij wel aan omdat ik dicht tegen zijn stijl aanspeel, namelijk hard, strak en simpel.”

Vertel eens iets over de bands waarin je gedrumd hebt?

“Op 15-jarige leeftijd begon ik met André Alderden The Whatts, met vooral eigen blues en rocknummers. Hoogtepunten: optredens op Luilakpop, in Paradiso en in de Achterhoek. Hierna Livin’ at A; een echte feestband met veelzijdig repertoire. Hoogtepunten o.a. de vele optredens met ‘Oud en Nieuw’ in Blieb en het afscheidsconcert in een bomvol Kaoetsjoek in 1991.

Daarna kwam ‘De AlsJeMaarVanDe Straatband’. Hoogtepunten waren de optredens in de Westergasfabriek en op de Universiteit Amsterdam met gastoptredens van diverse ‘soapsterren’, optredens in de feesttenten en op Beachpop. Tussendoor speelde ik af en toe ook nog met de gelegenheidsband Mac Jigger het repertoire van de Rolling Stones.

Samen met mijn broer Rob begon ik in 2002 het project; de Elf=Graceband. Rob had als Elvis Presley in 1996 de finale van de Soundmixshow gehaald en wilde graag eens in plaats van met een orkestband met een ‘live band’ optreden. De AJMVD Straatband werd aangevuld met 2 blazers en ‘omgeschoold’ als Elvis band. Hoogtepunten: de Elvis Birthday Party in 2004 in een uitverkocht Paradiso Amsterdam en het laatste Graceband optreden in 2005 tijdens de Elvis fanclubdag in Rotterdam toen Elvis’ pianist Glen Hardin en gitarist John Wilkinson met ons meespeelden.

In 2012 vierde ik samen met André ons 35-jarig muzikale jubileum en organiseerde we reünieoptredens met onze oude bandjes Livin at A en The Whatts. Met Livin’at A tijdens feestweek in de feesttent was prachtig en met The Whatts maakten we een doorstart tot 2020.”

Heb je nog een mooi verhaal?

“Toen ik een jochie van 10 jaar was had ik een poster van een groot mooi blauw drumstel. Dat was dus het drumstel van Ronnie Tutt, de legendarische drummer van Elvis in de 70ties. Ruim 30 jaar later speelt diezelfde Ron Tutt tijdens de Elvis Birthday Party (waar wij dus ook optraden) met de TCB-band op mijn drumstel in Paradiso en zit ik tijdens de finale (waarbij alle deelnemende artiesten het podium op gingen) naast hem achter mijn eigen drumstel. De finale is klaar en Ron – die wat slecht ter been was – vraagt of ik hem een helpende arm wil geven en we lopen samen gearmd het podium af.”

Wat is je huidige situatie met de muziek en je toekomstplannen?

“Momenteel staat het op een laag pitje. Mijn handen willen vaak niet meer zo goed meewerken. Ik heb een vrij hardnekkige vorm van Dupuytren. Hierdoor vormen zich harde strengen en knobbels in mijn handen en gaan vingers krom staan waardoor ik moeilijk de drumstokken kan vasthouden. Inmiddels heb ik al 15 operaties achter de rug en het wordt er dus niet echt veel beter op. Ik hoop nog een keer met bevriende muzikanten nog eens een leuk project te kunnen doen…”

Foto: Samen met de voormalige Elvis-drummer, Ron Tutt. (Eigen foto)