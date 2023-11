Music in the Air (26): Robert Bogaart

Kudelstaart – Dansen is de passie van de in Kudelstaart wonende Robert Bogaart. Hij kwam in de jaren 60 met rock in aanraking maar voelde zich toch erg aangetrokken tot dansbare muziek zoals soul en disco.

Wat betekent muziek voor jou?

“Mijn hele leven is muziek. Zonder muziek géén leven! Radio Veronica stond vroeger altijd de hele dag aan. Op tv keek ik naar programma’s zoals Moef Ga Ga en Toppop.”

Wanneer begon muziek echt te leven?

“In mijn jeugd. Ik luisterde vooral naar de rock and roll zoals Roy Orbison, Elvis en later ook naar wat steviger werk zoals CCR, The Doors en toen toen uiteindelijk de soul en disco, de dansbare muziek dus.”

Want je dans voor je beroep. Door wie ben je beïnvloed?

“Door mijn ouders, zij dansten vroeger. Mijn vader was stage danser en mijn moeder was een wedstrijddanseres. Maar zeker ook waren de soul en disco uit de jaren 70 van invloed.”

Bespeel je een instrument?

“Ik heb ooit gedrumd in een jazzband. Ik kan niet echt op een instrument spelen maar ik krijg wel overal muziek uit. Ik ben een danser. Heb over de hele wereld gedanst, op cruise schepen. Daar gaf ik dansles en ’s avonds dansshows met z’n tweeën of soms met meerderen. Sinds 2016 hebben mijn vrouw en ik een dansschool in Aalsmeer: Dansschool Robert Bogaart. Dat doen we in de Oude Veiling. We geven daar stijldansenlessen, dus denk aan de Engelse Wals, Tango, Weense Wals, Slow Foxtrot, Quickstep maar ook de Samba, Cha cha, Rumba, Paso Doble en Jive. Zelf heb ik een klassieke ballet opleiding gehad maar heb daar niets mee gedaan. Wel ben ik twee keer Nederlands kampioen geweest met 10-dansen bij de professionals.”

Wat is je huidige situatie?

“Gewoon doorgaan met dansen.”

En de toekomst?

“Ik zou ooit nog wel eens piano willen spelen. Ik houd van klassieke muziek uit de periode vanaf 1880 met componisten als Claude Debussy, Dmitri Sjostakovitsj en Dmitri kabalevski.”

Meer info over de dansschool op www.dansschoolrobertbogaart.nl.