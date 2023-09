Music in the Air (17): Ans de Kruijf

Door Joke van der Zee

Aalsmeer – Ans de Kruijf (67) is een geboren en getogen Aalsmeerse. Ze werkte als afdelingssecretaresse op het neurocentrum van het VUmc, maar is sinds juli officieel met pensioen. Haar vrije tijd besteedt ze graag aan kunst en cultuur, waarin ook muziek een rol speelt. Zoals in het jaar 2000. In dat jaar deed Ans mee aan het muziektheaterstuk ‘De Berg’, dat werd opgevoerd in de kas bij Joop & Ria van Leeuwen. Ans: “Dit was een theaterstuk dat geschreven was door twee Aalsmeerders (Bert Vreeken en Eric Van Itterzon), de uitvoerenden werden gezocht bij bestaande toneelverenigingen (ik speelde destijds bij toneelvereniging Toveraal). Het initiatief voor dit muziektheaterstuk werd genomen door KCA (Kunst en Cultuur Aalsmeer), onder leiding van regisseur Ton Offerman. Van hieruit kwam ik in contact met de werkgroep Podiumkunsten en Literatuur en werd ik gevraagd om hierin deel te nemen. Het lukte zowel in 2004 een groot muziektheaterstuk bij de watertoren op te voeren genaamd ‘Ophelia aan de Poel’, als in 2008 de muziekvoorstelling ‘Lichtemaankweker’.”

Wat doet muziek met je?

“Misschien cliché maar muziek geeft een extra dimensie aan je leven. De woorden die op muziek worden gezet krijgen een extra betekenis en kunnen soms sterke emoties oproepen (zowel melancholie, verdriet maar ook vreugde en blijdschap). Voor mij is het lied dat Paul van Vliet zong: ‘Veilig achterop bij vader op de fiets’ zo’n mooie herinnering geworden. Mijn vader is jong gestorven en steeds als ik de tekst hoor ‘Vader weet de weg, en ik weet nog van niets, veilig achterop, ik ben niet alleen, vader weet de weg, vader weet waarheen’, kan me dit erg helpen en weet ik mij helemaal weer terug te plaatsen in de tijd van bijna 60 jaar geleden. Dat is het mooie dat muziek en een lied kan doen. Je kunt een songbook van je leven maken.”

Bespeel je zelf een instrument?

“Nee, had dat graag wel geleerd (dus wie weet). Ik vind vele muziekinstrumenten mooi: gitaar en piano, maar ik kan ook uit mijn dak gaan van een saxofoonsolo.”

Je houdt je bezig met podiumkunst, wat houdt de job precies in?

“KCA plant 7 cabaretvoorstellingen per seizoen, ze vinden plaats in Bacchus. We starten in het najaar door contacten te leggen met verschillende impresariaten en informeren welke cabaretier het volgende seizoen met een nieuw programma komt. Ook bezoeken we de previews die de impresariaten geven. Omdat wij een ‘kleine zaal’ capaciteit hebben en een beperkt budget proberen we vaak nieuw talent te boeken dat hun voorstelling komen try-outen. Maar zo zijn de nú grote namen op het gebied van cabaret zoals Jan-Jaap van de Wal, Jochem Myer en Pieter Derks ooit begonnen in Bacchus.”

Kun je iets vertellen over de muzikale onderdelen tijdens podiumkunst?

“Een lied kan tijdens een voorstelling extra kracht zetten bij een tekst. Soms worden liederen ook gebruikt als overgang van sketch naar sketch. De meeste cabaretiers begeleiden zichzelf op gitaar of piano en sommigen hebben een geluidsband bij zich. Dit varieert. Bij stand-up comedy staat de tekst meer centraal.Het afgelopen seizoen was Lotte Velvet een van onze cabaretiers. Zij speelde een succesvol programma dat ook een kleinkunst-onderscheiding heeft gekregen. Zij begeleidde zichzelf op elektrisch gitaar en viool. Zeker een naam die we moeten onthouden!”

Heb je een leuke anekdote?

“Ongeveer 10 jaar geleden traden Bas Maree en Johan Hoogenboom op als cabaret-duo: Bas als zanger en Johan achter de piano. Na afloop, toen de meeste bezoekers weg waren, stapte Johan weer achter de piano en hebben wij tot diep in de nacht met een aantal mensen liederen van Ramses Shaffy gezongen…”

Foto: Ans (links) in het muziektheaterspektakel De Berg (2000).