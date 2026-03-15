Music in the Air (145): Dirk Rekelhof

Door Rein van der Zee

Kudelstaart – De Kudelstaartse straatmuzikant Dirk Rekelhof verruilde Nederland voor Denemarken. Hoewel Dirk van alles en nog wat heeft achtergelaten heeft hij de liefde voor muziek meegenomen naar zijn nieuwe thuisland.

Hoe belangrijk is muziek voor jou, Dirk?

“Muziek is waarschijnlijk het medium dat mij gedurende 60 jaar door het leven gedragen heeft. Als kind was ik al diep geraakt door muziek en tekst. Jarenlang knoeien en worstelen op een gitaar tot ik een liedje kon spelen.”

Wanneer werd jij je bewust van muziek, en wie of wat beïnvloedde jou?

“Echt al heel jong. Er was ook eigenlijk altijd muziek in huis. Mijn vader had een brede muzieksmaak, en alles draaide mee in de mix van zijn bandrecorder. Van Perry Como tot Status Quo. Van Rolling Stones tot de Everly Brothers. Mijn nichtje was iets ouder dan ik, en paste zodoende vaak op. Zij bracht Woodstock, Boudewijn de Groot en Janis Joplin mee in mijn opvoeding. En stiekem naar binnen gluren als tiener bij de oefenruimte van de Hobo String Band. Dat soort dingen…”

En toen ging je gitaar spelen?

“Ja, ik zing en speel gitaar. Ik heb in verschillende bandjes gespeeld door de jaren heen. blues/rock bandjes, coverbandjes, en Americana. Fun fact; ik mag claimen dat ik met Kazimir Lux, zanger van Brainbox, heb gespeeld (Voor de nuance: 1 liedje).”

Heb je nog een verhaal/anekdote?

“Vorig jaar zat ik in Kudelstaart, op een bankje, in het winkelcentrum van Kudelstaart. Met uitzicht op de bakkerij waar ik 40 jaar geleden, bij Bakkerij Pannekoek, de broden bakte. Ik zag daar heel wat mensen die ik al jaren niet meer gezien had. Ik zat daar als straatmuzikant, samen met mijn nichtje Lucy. En later een oud klasgenote! Dat vond ik leuk.

Een paar dagen later speelde de Hobo String Band in het dorpshuis. Daar moest ik natuurlijk naar toe, ik heb tenslotte met de meesten van hen in een bandje gezeten!”

Wat is jouw huidige situatie?

“Ik heb ongeveer een jaar lang rondgereisd en onderweg als straatmuzikant mijn kostje bij elkaar gespeeld. Deze zomer ben ik meer actief geweest in de keuken van een restaurant in Denemarken. Dat seizoen is nu voorbij, en ik ben weer op zoek naar plekken om te spelen. Cafés, feestjes, gewoon een avondje zomaar. Er moet – zeg maar – weer brood op de plank komen.”

Heb je toekomstplannen?

“Ik hoop hier in Denemarken wat plekjes te vinden. Ik woon sinds kort op een nieuw adres, en de buurman speelt basgitaar. En we kunnen het nog goed met elkaar vinden ook, dus er zal wel een bandje aan zitten te komen.”

Wat is jouw mooiste muziekherinnering?

“Die is vers! Gisteren plaatste ik een liedje op tiktok, en dat werd ge-duet door iemand uit Nieuw-Zeeland, en dat vond ik echt geweldig. Dat vond ik een eer!”

Dirk met zijn nicht Lucy, die een grote inspiratie voor hem is. (Foto aangeleverd).