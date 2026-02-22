Music in the Air (142): Tessa – dj TessCo

Door Joke van der Zee

Aalsmeer – In haar beroep als verpleegkundige en huisartsassistente is Tessa’s intentie om mensen beter te maken, maar in haar vrije tijd zorgt de Aalsmeerse er – als dj – voor dat ze de sfeer beter maakt. Je zou kunnen stellen dat zij op beide fronten bezig is het mensen zo goed mogelijk naar de zin te maken.

Tessa, wanneer werd je je voor het eerst bewust van muziek?

“De eerste keer dat ik achter een dj-set stond was in de Q-Factory in Amsterdam.”

Bespeel(de) je instrumenten of zou je dat willen?

“Nee, ik bespeel geen instrumenten maar als ik dan iets zou willen leren dan is dat een handpan bespelen.”

Je bent dj en treedt ook op, kun je daar iets meer over vertellen?

“In het dagelijks leven ben ik Tessa, maar als dj heet ik ‘dj TessCo’. Sinds 2022 ben ik lekker bezig met draaien op verschillende feestjes. En dat is een heel diverse lijst: Zo heb ik gedraaid tijdens Canal pride Amsterdam en de pride van Utrecht, in de Skybar Amsterdam, Mediamarkt Amsterdam, Club Heart Amsterdam en in Amstelveen in ‘De Vliegende Hollander’, in Leidschendam in café ’t Afzakkertje en in Amersfoort in ‘033 Skate’. Ook dichterbij huis stond ik in Dijkhuis Oude Meer en partyship De Kasteelboot. Maar bijvoorbeeld ook op privéfeesten…Het is te veel om op te noemen!”

In wat voor stijl draai je meestal?

“Dat varieert nogal: van feest, house, trance, lounge tot techno. Het is net wat je wilt. En dan de sounds van de 70’s/80’s/90’s, of tropical house, tech/deephouse, tech-trance of psy-trance. Meestal draai ik op gezellige feestjes een beetje van alles wat, dan neem ik samen met degene die me inhuurt door wat de wensen zijn.”

En je hebt een dj-opleiding gevolgd?

“Ja, mijn dj-opleiding heb ik gevolgd en afgerond bij de Pioneer dj school in Amersfoort. Zij staan als één van de beste aangeschreven, en hier kun je écht de kneepjes van het vak leren. Van producen tot draaien. En alles wat erbij komt kijken komt aan bod.”

Wat is je ideale toekomstbeeld?

“Eén van doelen/wensen van me zou zijn om mee te mogen doen aan de Academy van Tomorrowland. En in het voorprogramma te draaien op een feest in een club. Daarnaast misschien een vaste job in de ‘Skybar’ Amsterdam…”

(Eigen foto)