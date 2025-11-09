Music in the Air (127): Marieke Baartman

Door Rein van der Zee

Leimuiden – De in Leimuiden wonende Marieke Baartman zingt als sopraan met veel genoegen in het Aalsmeerse smartlappenkoor ‘Denk aan de buren’.

Ben je al lang bezig met muziek, Marieke?

“Vanaf mijn 16e jaar ging ik naar de Madness in Kudelstaart, dat was één van de eerste poppodia van Nederland, daar zag ik o.a. The Shoes, Wally Tax en Q65 en Marmalade optreden.

Op mijn 22ste ging ik in de horeca werken, in De Huifkar in Vrouwenakker. Daar draaide ik lp’s, singeltjes en cassettebandjes. Er gebeurden ook soms gekke dingen hoor, er werd een keer met oude brommertjes in de kroeg rondjes gereden! Er lagen soms strobalen binnen, en het laatste rondje was altijd een glas apfelcorn. Op een keer kwam de politie langs en toen verstopten de gasten zich snel, de agenten hadden niets door.

Later zaten wij in De Parel in Leimuiderbrug, ook met een disco en we hadden ook bands. Ik herinner mij een mooi optreden van Hans Dulfer. Helaas kon ik zelf bijna nooit echt uitgaan omdat ik in de horeca werkte. Ik heb gelukkig wel wat concerten kunnen zien, bijvoorbeeld van The Rolling Stones, maar ook de Edwin Evers band.”

Je zingt op een koor?

“Ik zing in 2 koren, in een katholiek kerkkoor in Leimuiden. Dat zijn niet alleen maar geestelijke liederen hoor, we doen ook modernere stukken zoals van Claudia de Breij. En ik ben sopraan in Smartlappenkoor ‘Denk aan de buren’ in Aalsmeer. Dat geeft mij veel voldoening, het is o zo gezellig. Ik werd gevraagd om te komen zingen. We repeteren in Het Parochiehuis, elke donderdagavond van 20.00 tot 22.00 uur.

We zingen bekende werken zoals ‘Hij was maar een clown’, ‘Een man mag niet huilen’, ‘Ach Margrietje’ en ‘een beetje verliefd’.”

Hebben jullie nog leuke optredens gedaan?

“We treden ook op in zorgcentra. Ook hebben wij met andere koren opgetreden in Paradiso in Amsterdam. En dit jaar ook nog tijdens de Kunstroute in Aalsmeer bij Otto.

Ik hoef niet meer te werken en heb tijd om leuke dingen te gaan doen, vind het leuk om naar bandjes te gaan kijken.”

Foto: ‘Denk aan de Buren’ met Marieke op de 2e rij, vierde van links (met bril). Eigen foto.