Music in the Air (120): Martijn Schok

Door Rein van der Zee

Aalsmeer – Pianist Martijn Schok heeft vele optredens gehad, ook samen met zijn partner zangeres Greta Holtrop. Op zaterdag 4 oktober komt hij met zijn band ‘Martijn Schok Boogie & Blues Band’ in Bacchus.

Hoe belangrijk is muziek voor jou, wat doet het met je Martijn?

“Muziek is heel belangrijk voor mij, van jongs af aan al. Veel geluisterd naar blues, boogiewoogie en jazz. Bij het luisteren naar muziek geniet ik van hoe vet iets ‘groovet’, hoe mooi een jazz- of blues-stem of een instrument klinkt, een tekst, compositie en combinatie van dit alles. Daar word je blij van of het creëert een bepaalde relaxte of andere stemming, waar je op dat moment zin in hebt, het kan van alles zijn.”

Wanneer werd je bewust van muziek en wanneer begon je ermee?

“Lagere school (basisschool) periode. Ik schat 1981/1982 toen ik zeven à acht jaar was. Begonnen met blokfluitles op school en daarna op pianoles. Tijdens blokfluitles heb ik noten leren lezen en de interactie tussen handen en instrument. Terugkijkend bleek toen eigenlijk al dat ik beter uit het hoofd kon spelen dan rechtstreeks van bladmuziek. Ik heb veel respect voor mensen die dat kunnen. Maar bij mij landt het eerst in ’t geheugen en van daaruit speel ik. Vervolgens heb ik 10 jaar klassieke pianoles gehad.”

Door wie werd je beïnvloed?

“De grootmeesters van het piano blues en boogiewoogie genre. Met name opnamen uit de jaren 1930/1940 van pianisten Albert Ammons, Pete Johnson, Meade ‘Lux’ Lewis, en van latere jaren opnamen van pianist/zangers Memphis Slim, Little Willie Littlefield en Amos Miburn.”

En waar ging je toen piano spelen?

“Piano in de Martijn Schok Boogie & Blues Band. Sinds 1994. Vele optredens gehad en nog steeds. Waaronder op het North Sea Jazz Festival destijds in Den Haag. Daarnaast speel ik in diverse formaties met de bandleden, zoals vaak met partner en zangeres van de band, Greta Holtrop. Met de band spelen we in heel Europa, en meestal op blues-, jazz- en/of boogie festivals. In Nederland ook in jazz- en blues-clubs.”

Heb je nog een mooi verhaal?

“Ik heb o.a. samen met Greta tien jaar lang een jaarlijks internationaal boogie en blues festival georganiseerd, met Pia Beck, Little Willie Littlefield en Henry Butler. Littlefield was de speciale gast en had in goed overleg zijn lieve kat Missie meegenomen naar het hotel. Die ontsnapte dus op een gegeven moment in de gangen van het gebouw. Weer terecht, werd het een geweldige swingende festival avond.”

We speelden in New Orleans in 1999. Daar heb ik Fats Domino, Dr. John en Ray Charles op één podium zien optreden. Ook Kansas-City jazz en blueslegende Jay McShann speelden toen tijdens het jazzfestival. Fantastisch. En de vriendschap met boogie en blueslegende Little Willie Littlefield. Greta en ik hebben een geweldige tijd met hem gehad…”

Wat zijn je toekomstplannen?

“Leuke optredens in het vooruitzicht. Zoals op 4 oktober in m’n eigen woonplaats Aalsmeer. Dan speel ik met de Martijn Schok Boogie & Blues Band in Bacchus in een theaterprogramma opzet, waarin we ook wat vertellen over de muziek die we spelen. Dat wordt erg leuk. Ook staat er in november een optreden op een blues cruise in de planning.”

Fotograaf: Bas Arps.



