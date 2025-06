Music in the Air (107): Black Knight

Door Rein van der Zee

Uithoorn – De Uithoornse metalband Black Knight is opgericht in 1982 en heeft ook een gitarist uit Kudelstaart in de gelederen. De band toerde in diverse landen o.a. België, Duitsland en Bulgarije. Black Knight heeft talloze line-up veranderingen ondergaan maar de vaste kern is drummer en oprichter Rudo Plooy uit Uithoorn.

Wat doet muziek met jou, Rudo?

“Zonder muziek heeft het leven geen zin. In muziek zit alles: blijheid, droefenis, emotie, opstandigheid, etc. Muziek máken gaat wat verder. Dan komt er een dimensie bij, het samen een nummer maken en live spelen geeft vaak een euforisch gevoel.”

Wanneer werd je je bewust van muziek?

“Altijd al mee bezig geweest, maar ik was 9 toen ik mijn eerste single kreeg, Peter Koelewijn met ‘Kom van dat dak af’ gevolgd door The Osmonds met ‘Crazy Horses’. Daarna kwam Elvis en eind 70 kwam de hardrock in zicht.”

Door wie werd je beïnvloed?

“De rock en hardrock muziek, daar ligt mijn hart. Bands als Judas Priest en Saxon waren voorbeelden terwijl ik drumtechnisch een enorme fan ben van Neil Peart van Rush.”

Welke instrumenten bespeel je zoal naast de drums?

“Naast drums piel ik een beetje op gitaar, mag geen naam hebben. Mijn enorme verzameling Marshalls versterkers mag overigens wel een naam hebben…”

Heb je nog een mooi verhaal/anekdote?

“Ik ben met een boek bezig over 40 jaar Black Knight. (De naam staat voor ‘zwarte ridder’, op het idee gekomen door flipperkast in de kroeg). Die staan bol van de anekdotes, haha. Eentje is bv bij de Grote Prijs van Aalsmeer 1991, in Kaoetsjoek (nu N201). We deden mee en ik liep de zaal in gevolgd door Ronnie The Beast, de gitarist. Toen hij het publiek zag, vaders, moeders, oma’s, kinderen riep hij tegen me: hé Plooy zitten we wel goed??

Even later stonden zijn Marshalls te brullen, het publiek vond het prachtig; we wonnen!”

Vertel nog eens wat meer over Black Knight?

“Black Knight is geboren in OJC Shiva, het jongerencentrum van weleer. De rest van de band was Amsterdams en Zaans. In de loop der jaren wisselde dat steeds, ik ben nog het enige originele, Uithoornse, bandlid.

Opgericht in 1982 brachten we in de jaren ’80 en begin jaren ’90 twee demo’s uit, maar ons debuutalbum kwam uit in 1998, ‘Tales from the Darkside’. In 2007 kwam ons 2e album uit, ‘The Beast Inside’. In 2020 het album ‘Road to Victory’. De covid-crisis vertraagde onze tour tot 2021. Tijdens MISE Open Air 2022 in Duitsland betrad Henk Overbosch het podium als de nieuwe zanger, samen met bassist Ron Heikens en Gertjan Vis en Ruben Raadschelders op gitaar. In hetzelfde jaar vierde Black Knight het 40-jarig jubileum met het album ‘40 jaar live!’ In juli dit jaar komt het album ‘The Tower’ uit.”

Wat zijn de toekomstplannen?

“De nieuwe cd promoten en gave optredens doen. Er zal zeker een toertje komen of in ieder geval een serie optredens. Onze nieuwe cd The Tower komt 4 juli uit, op 6 juli in de N201 in Aalsmeer is de presentatie van ons nieuwe album.”

Fotografie: Ronald Kools.