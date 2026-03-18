Motie Knarrenhofje Seniorenpartij DRV haalt het niet

De Ronde Venen – Tijdens de raadsvergadering van donderdag 5 maart bracht Seniorenpartij De Ronde Venen een motie in stemming om een knarrenhofje in Mijdrecht te realiseren op de locatie van De Trekvogel. De Seniorenpartij heeft in samenwerking met Stichting Knarrenhof en de trekkersgroep het initiatief genomen om op deze plek een zogeheten knarrenhofje te bouwen. Een Knarrenhofje is een woonhof met binnentuin en gezamenlijke ruimte voor senioren die niet alleen een aangepaste woning willen, maar ook op vrijwillige basis naar elkaar willen omzien. Het motto van zo’n hofje is omzien naar elkaar. Hierdoor kan de gemeente mogelijk ook besparen op Wmo- en zorgkosten. Het college gaf echter aan een hogere opbrengst voor de grond te willen en legde daarom een voorstel aan de raad voor om de locatie te ontwikkelen als een seniorenhofje, waarbij ook commerciële marktpartijen konden inschrijven.

Wethouder Cees van Uden gaf tijdens de raadsvergadering aan dat de motie van de Seniorenpartij het mogelijk zou maken om het project één-op-één aan Stichting Knarrenhof te gunnen en dat dit juridisch in orde zou zijn. De fractie van CU/SGP was echter van mening dat meerdere partijen de kans moesten krijgen om een bod te doen. Zij dienden een motie in, waarin dit werd vastgelegd. Volgens de Seniorenpartij bestaat daardoor een grote kans dat het project door commerciële partijen wordt opgepakt, waardoor de procedure langer gaat duren en mogelijk ook duurder wordt.

De motie van de Seniorenpartij kreeg uiteindelijk geen meerderheid, ook de 50 Plus partij stemde tegen. De motie van CU/SGP werd wel aangenomen. Volgens de Seniorenpartij is hiermee een kans gemist om op korte termijn een mooi knarrenhof in Mijdrecht te realiseren, terwijl veel ouderen zich hiervoor al hebben ingeschreven en er graag zouden willen wonen.

Op de foto: Geen knarrenhofje in Mijdrecht. Foto: aangeleverd.