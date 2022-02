Mooie toekomst voor het Crash Museum

Aalsmeerderbrug – De vrijwilligers van het Crash Luchtoorlog en Verzetsmuseum ’40-’45 is verheugd te vernemen dat zij in het Fort bij Aalsmeer mogen blijven en in nauw overleg met Stadsherstel Amsterdam inhoud kunnen geven aan de verdere toekomst.

Het fort waarin het Crash Museum is gevestigd krijgt een flinke opknapbeurt die zal worden uitgevoerd door Stadsherstel Amsterdam NV. Het is de bedoeling dat het fort, en daarmee het museum, een parel wordt in de Geniedijk dwars door de Haarlemmermeer polder. De Geniedijk maakt deel uit van een recreatieroute als rustige groene baan dwars door de drukke polder. Het zal ook mogelijk worden vanaf het water aan te leggen nabij het Fort bij Aalsmeer, waardoor Crash niet alleen bereikbaar is over de weg, fietsend of wandelend, maar ook per boot.

Het nieuws geeft Crash de mogelijkheid om zich op de langere termijn te richten met een lange toekomst in het fort. Daardoor kan het museum verbeterd worden en verder ontwikkeld worden tot een aantrekkelijk regionaal oorlogsmuseum, zodat bezoekers aangenaam verrast zijn en blijven tijdens hun bezoek. Ook biedt dit nieuws de mogelijkheid om het educatie programma verder uit te breiden en door te gaan met de boeiende en interessante lezingen en evenementen die, nu de corona regels zijn versoepeld, weer vol enthousiasme georganiseerd gaan worden. Het museum is iedere zaterdag en op de tweede zondag van de maand geopend van 10.30 tot 16.30 uur. Kijk voor meer informatie over het museum in het Fort bij Aalsmeer aan de Aalsmeerderdijk 460 op de website www.crash40-45.nl of raadpleeg Instagram of Facebook.