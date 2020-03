Monsterrit bromfietsen naar later tijdstip

Aalsmeer – In de verband met de strengere maatregelen rond het coronavirus hebben de heren en dame van het Aalsmeers Bromfiets Genootschap besloten om de begin april geplande monsterrit voorlopig te verplaatsen naar een later tijdstip. Ook de zomerrit, die op 21 mei gereden zou gaan worden, is komen te vervallen of zal worden verplaatst.

Geraniummarkt

En, helaas maar begrijpelijk, er moet nog meer gestreept worden in de agenda’s:

Eerder was al bekend gemaakt dat Kom in de Kas op 4 en 5 april is gecanceld, maar ook de altijd zo gezellige geraniummarkt met braderie in het Centrum op zaterdag 9 mei is geschrapt.

Ook geen muziek in de straten van het Centrum dit jaar. Zo goed als zeker gaat de bandjesavond op zaterdag 6 juni niet door. De sluiting van de horeca om de verspreiding van het coronavirus in te dammen hakt er (financieel) flink in en bovendien wordt het kort dag qua organiseren omdat afgelopen maandag besloten is dat tot begin juni geen grote evenementen georganiseerd mogen worden.

In Rijsenhout moeten de inwoners dit jaar de wielerronde door de straten van het dorp missen. Het organiserende comité heeft besloten een jaar over te slaan.