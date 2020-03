Mondkapjes uit bloemendorp Aalsmeer

Aalsmeer – Ook in Aalsmeer is een tekort aan mondkapjes. Voor mensen, die graag een kapje willen dragen, zetten Ada Runge en Leontien Zethof zich dagelijks in met het maken van mondkapjes.

Ada en Leontien willen de mensen bedanken die lakens gebracht hebben en zijn blij met de hulp bij het knippen van filters. De kapjes zijn herbruikbaar. “U kunt ons bellen en wij maken voor u een kapje. Zolang wij het aankunnen gaan we door”, aldus de twee initiatiefnemers.

Het risico om een zwakkere te besmetten door een bezoek is groot. Ook mantelzorgers doen er goed aan om mensen te beschermen. Een kapje brengt ook rust in deze stressvolle periode.

“Met een gezellige print zien we er toch leuk uit”, zeggen Ada en Leontien tot slot. Interesse? Bel: 06-27257025. Wilt u ook samen met iemand mondkapjes maken om te helpen? Kijk dan voor meer informatie op: https://atelierkleurstof.nl/mondmaskers/