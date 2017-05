Moederdagboeket voor Trees Fangmann

Aalsmeer – Ieder jaar zet Groei en Bloei Aalsmeer een moeder in het zonnetje op de Geraniummarkt. Ook zaterdag 13 mei is bij de stand op het Raadhuisplein een inwoonster getrakteerd op een prachtig boeket.

De bloemen zijn uitgereikt door Miekje Hoffscholte aan mevrouw Trees Fangmann-Berk. Mevrouw Fangmann is zelf al op leeftijd, maar zet zich nog dagelijks in voor de ouderen in zorgcentrum ’t Kloosterhof. Veel van haar vrije tijd wordt hier aan opgeslokt, maar dat maakt deze bijzonder inwoonster niet uit. Ze doet het met liefde en plezier.

Zo helpt ze bijna dagelijks mee bij het inschenken van de koffie en thee in de ochtend, is zij actief bij het voorbereiden van de lunch en verricht de helpende hand bij spelletjesmiddagen. Een bijzondere moeder en vrijwilligster in hart en nieren. Een goede keuze van Groei en Bloei om Trees Fangmann-Berk in de bloemetjes te zetten!

Foto: www.kicksfotos.nl. Van links naar rechts: Miekje Hoffscholte, Trees Fangmann-Berk en Wim van Vliet, voorzitter Groei en Bloei.