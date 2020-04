Mislukte inbraak Primera Uithoorn

Spookrijdende inbrekers gepakt na achtervolging gepakt

Uithoorn – Na een mislukte inbraak bij Primera in Uithoorn, zijn drie jonge Amsterdammers in de nacht van donderdag op vrijdag jl na een wilde achtervolging opgepakt. Rond 01.10 uur hoorden omwonenden hard rammen op een ruit. Dit bleek de ruit van de Primera op het Zijdelwaardplein. Zij belden direct 112. Een aantal getuigen zagen een persoon door het gat in een ruit kruipen en samen met twee andere hard wegrennen in de richting van het park. Een van de getuigen heeft deze vlucht gefilmd en deze ter beschikking gesteld aan de politie. Het alarmsysteem van de winkel werkte zeer goed. Behalve dat het inbraakalarm geactiveerd werd ging ook de aanwezige mistgenerator af. Dit apparaat zet binnen enkele seconden de gehele winkel compleet in ondoorzichtige rook. Je kan dan binnen alleen nog maar op de tast iets doen en daarom werd er bij deze inbraak niets buitgemaakt.

Achtervolging

Agenten die snel aanwezig waren zagen een auto met flinke snelheid wegrijden. De politie ging direct in de achtervolging en constateerden dat er zich drie jonge mannen in de auto bevonden. Een stopteken vanuit de politieauto werd genegeerd. Op de N201 richting de A2 reed de vluchtauto in plaats van de toegestane 80 kilometer per uur, 140 km per uur. De politieauto werd gevaarlijk afgesneden en in een bocht gingen de drie spookrijden. Politieauto’s van andere en de landelijke eenheden haakten aan bij de achtervolging. Nadat de auto door assistentie van de Landelijke Eenheid tot stoppen was gedwongen, konden de drie worden aangehouden. Het bleken drie 17- jarige Amsterdammers te zijn. Twee van hen waren bij inbraak gewond geraakt.