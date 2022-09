Minister Harbers bezoekt Doortrappen-Dag

De Ronde Venen – Minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat bezocht afgelopen maandag een Doortrappen-Dag in gemeente De Ronde Venen. Onder het motto ‘niet afstappen, maar doortrappen’ deden ruim 50 senioren mee aan de fietsgym, kregen een fietscheck, informatie over de fietsspiegel en maakten een testrit op verschillende soorten fietsen, zoals de driewielfiets. Na de lunch trokken zij er samen op uit voor een fietstocht in de omgeving, zich nu meer bewust van de mogelijkheden om veilig te blijven fietsen.

Minister Harbers: “Ik vind het een positieve ontwikkeling dat ouderen vaker fietsen en ook tot op latere leeftijd. Helaas is het aandeel van 60-plussers van het aantal fietsongelukken groot. Daarom is het van belang dat ouderen geholpen worden met tips hoe zij veiliger kunnen fietsen. Ik heb vandaag de geweldige inzet gezien van een groot aantal organisaties en mensen die zich hiervoor inzetten. Ik hoop dat steeds meer ouderen bekend raken met wat het Doortrappen programma voor ze kan betekenen.”

Doortrappendag in De Ronde Venen

Gemeente De Ronde Venen is een van de 11 Utrechtse gemeenten die is betrokken. Verantwoordelijk wethouder Maarten van der Greft ontving namens de gemeente minister Harbers. Op de Doortrappen-Dag in de Ronde Venen gingen de senioren in gesprek met minister Harbers en vertelden hem waar zij soms tegenaan lopen. “De wielrenners rijden zo hard, de scholieren met drie naast elkaar, op- en afstappen wordt wat lastiger soms en ook over de schouder kijken op een drukke weg gaat niet zo makkelijk meer.” De vrijheid, beweging, de kleinkinderen van school halen, mooie plekken opzoeken met de fiets, dat doen ze het liefst nog jaren, zolang het kan!

Meer aandacht voor ouder worden en veilig fietsen is hard nodig. 36% Van alle dodelijke verkeersslachtoffers zijn fietsers en de helft daarvan komt ten val in een zogenaamd enkelvoudig ongeval, waarbij wel de fiets, maar geen motorvoertuig betrokken is. Het aandeel 60-plussers binnen deze ongevallen stijgt. Dat is niet vreemd, want het fietsgebruik onder de leeftijdsgroep is ook enorm gestegen, onder andere door de vergrijzing en de groei van het aantal fietskilometers. Om het tij te keren zijn zowel maatregelen in de infrastructuur als aandacht voor gedragsverandering nodig. Ook meedoen?

Dat kan. Als professional of vrijwilliger. Kijk op www.doortrappen.nl of mail naar doortrappen@minienw.nl.

Onderschrift foto: Minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat bezocht maandag 12 september een Doortrappen-Dag in gemeente De Ronde Venen. (Fotograaf: Rob Gieling Fotografie)