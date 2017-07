Onderscheiding voor brandweerman Rik

Mijdrecht – De Mijdrechtse brandweerman Rik de Boer heeft zaterdag 8 juli een Koninklijke onderscheiding ontvangen. Tijdens zijn laatste weekend in Nederland, hij emigreert met zijn gezin naar Noorwegen, werd hij onverwachts door brandweerwagens opgehaald en naar de kazerne gebracht. Daar speldde burgemeester Divendal het lintje op dat hoort bij zijn benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Rik de Boer (1978) heeft meer dan twintig jaar dag en nacht klaar gestaan voor de brandweer in Mijdrecht. Nadat hij deel had uitgemaakt van de jeugdbrandweer, vervulde hij tal van functies bij het korps: manschap, meetverkenner, duiker, duikploegleider en bevelvoerder.

Daarnaast was hij ook actief in verschillende commissies bij de brandweer en spande hij zich actief in om van het Alpe d’Huez-team een succes te maken. Ook bij ondersteunende activiteiten, zoals de brandweerdag of de sponsordag, werd er nooit tevergeefs een beroep op hem gedaan.

Eerder dit jaar heeft Rik de Boer te kennen gegeven het korps te verlaten. Hij emigreert samen met zijn gezin naar Noorwegen. Afgelopen weekend was hij voor het laatst in Nederland om nog een aantal zaken af te ronden. Terwijl hij daarmee bezig was, werd hij onverwachts door leden van het korps opgehaald en naar de kazerne gebracht waar hij de Koninklijke onderscheiding ontving.