Mijdrechtse (30) omgekomen bij ongeval N201

Mijdrecht – Donderdagmiddag, rond half zes, is een dertig jarige inwoonster uit Mijdrecht omgekomen bij een ernstig ongeval op de N201, ter hoogte van de Tweede Zijweg. Een vrachtwagen en personenauto kwamen frontaal met elkaar in botsing. De personenauto reed vanuit de Amstelhoek richting Mijdrecht. Ter hoogte van de Tweede Zijweg maakte de bestuurster een onverwachte stuurbeweging naar de andere rijbaan en kwam frontaal in botsing met een hier rijdende vrachtwagen. De hulpverlening kwam snel op gang. De politie, ambulance en een team van de traumaheli konden helaas niet voorkomen dat de bestuurster van de personenauto ter plaatse overleed. (foto ATV)