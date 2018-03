Mies Griffioen uit Uithoorn koninklijk onderscheiden

Uithoorn – Op de jaarvergadering op 13 maart jl. trad Mies Griffioen, die voor de meeste zonnebloemgasten en vrijwilligers beter bekend is als De Zonnebloem in Uithoorn, af als bestuurslid van de afdeling. Het werd een geweldig afscheid waar Mies van de ene in de andere verbazing viel. Toen de voorzitter aan de huldigingsspeech ging beginnen waren de kinderen van Mies met de kleindochter binnen gekomen, die dit afscheid graag mee wilden vieren. Ook waren er vertegenwoordigers van de Praktijkschool, waarmee Mies in de loop der jaren een heel goede heeft opgebouwd. Er waren ook enkele oud-voorzitters en oud-vrijwilligers die ook heel veel voor de afdeling hebben betekend. De voorzitter ging in op de grote verdienste die Mies voor de afdeling heeft gehad. Zeventien jaar lang was Mies het gezicht van de Zonnebloem afdeling Uithoorn/Amstelhoek en er kunnen misschien wel zeventien boeken met zeventien hoofdstukken worden geschreven over alle activiteiten die in de loop der jaren hebben plaats gevonden.

Partner

De voorzitter gaf een prachtige bloemlezing van deze activiteiten en betrok ook partner Hennie in de speech. Mies hoorde het allemaal geduldig aan met een gezicht van het zal allemaal wel. Op dat moment had zij echter nog steeds niet door wat voor haar deze avond onvergetelijk zou maken. Aan het einde van de speech van de voorzitter kondigde deze aan dat de waarnemend burgemeester ook nog het woord tot haar wilde richten. Waarnemend burgemeester Heiligers, die pas sinds 1 maart waarnemend burgemeester is, had zich goed laten informeren en noemde in zijn speech ook de verdiensten van Mies. Ook de verdienste van haar woonomgeving. Na zijn speech moest hij nog even iets pakken en liep terug naar zijn plaats. Daar werd de ambtsketen omgedaan en toen kwam werd het echt officieel. Tot grote verrassing van Mies werd zij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Natuurlijk volgde er oorverdovend applaus. Onder het genot van een hapje en een drankje kon Mies alle felicitaties in ontvangst nemen.