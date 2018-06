Aalsmeer – Het is weer zover, het evenement waar door de jeugd altijd naar wordt uitgekeken: zwemmen op de langste dag van het jaar totdat het donker wordt. Ook dit jaar is er midzomernacht zwemmen in Het Oosterbad aan de Mr Jac Takkade 1 en wel aanstaande vrijdag 22 juni. Er ligt dit jaar een grote krokodil in het diepe bad in de vorm van een opblaasrun van 10 meter die beklommen kan worden.

Muzikale omlijsting

Op het mooie nieuwe terras van het 90-jarige Oosterbad zal van 20.00 tot 22.00 uur de Aalsmeerse band ‘de Klught’ voor muzikale ondersteuning zorgen, gevolgd door een optreden van zangeres Sasja Brouwers met haar vaste geluidsman Eric. Alle muzikanten doen dit belangeloos voor de jubilaris. Mede door de optredens zal het een geweldige feestavond worden in Het Oosterbad. De deuren gaan open om 19.00 uur en sluiten om 00.00 uur.

Familie-estafette

Dan is er op zaterdag 30 juni om 13.00 uur de traditionele familie-/wisselslag-estafette. De twee families die altijd meedoen, willen graag iets meer tegenstand, dus stel een team samen (drie familieleden en één ‘buitenstaander’) en doe mee aan dit sportieve evenement. Wie weet zal de uitslag dit jaar verrassender zijn.

Heerlijk water

Het water in het Oosterbad is van goede kwaliteit en ook de temperatuur is boven het gemiddelde voor de tijd van het jaar. Volg het natuurbad voor al het actuele nieuws op Facebook en op de website www.hetoosterbad.nl.

Door Loek Brommer-Lucassen