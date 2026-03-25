Michiel de Ruyter maakt de Amstel schoon

Uithoorn – Zaterdag 21 maart was weer de landelijke opschoondag. Ook bij de Uithoornse roei- en kanovereniging Michiel de Ruyter, gevestigd aan de Amsteldijk zuid, wordt daar al jarenlang aan deelgenomen. Door de combinatie van afval verzamelen vanaf het water in kleine bootjes en mensen te voet die de bermen uitkammen, konden de oevers van de Amstel tussen de brug in het oude dorp en de brug bij Vrouwenakker worden ontdaan van het zwerfafval. Ook een deel van de Kromme Mijdrecht, vanaf de Amstel tot voorbij het sluisje, wordt keurig opgeschoond. De zaterdag begon fris, maar dat hield de groep van 50 Michiel de Ruyter leden niet tegen om hard aan de slag te gaan, gewapend met vuilniszakken en grijpers.

In al die jaren dat het nu wordt georganiseerd is de hoeveelheid flesjes en blikjes wel afgenomen, maar je komt ze nog steeds tegen naast flessen zonder statiegeld en allerlei ander afval. En net als in afgelopen jaren, lag er aan het eind van de ochtend toch weer een aardige stapel gevulde vuilniszakken. Niet alleen allerlei klein afval maar er was ook een koelbox, een hoofdkussen, een reclamebord, een velg, een vloerkleed, rugzak en bouwafval. Vooral in de buurt van bankjes en parkeerplaatsen viel veel te scoren helaas.

Extra leuk

Voor de jeugdleden is het extra leuk om vanuit een kano te proberen het afval tussen het riet en waterplanten uit te vissen en het laat meteen zien wat het gevolg is als je afval niet netjes in de prullenbak stopt. De gemeente leverde aan deze opschoondag ook haar bijdrage door materialen ter beschikking te stellen voor het afval verzamelen, zoals grijpers en ringen voor de vuilniszakken. En ter afsluiting van het werk trakteerde de gemeente op een heerlijke taart.

Met een schone Amstel gaan komende zaterdag, 28 maart, weer de kanolessen beginnen. Meer weten over roeien of kanoën? Kom dan op zaterdag 11 april vanaf 11.00 uur naar de open dag. Meer informatie is te vinden op mdr.nu/opendag.

Op de foto: Michiel de Ruyter maakt de Amstel schoon. Foto: aangeleverd.