Michiel de Ruyter Club van het Jaar?

Uithoorn – Uithoornse Roei- en Kanovereniging Michiel de Ruyter is genomineerd als Club van het Jaar 2019. De sportvereniging wil van 6 mei tot 7 juni 2019 zo veel mogelijk stemmen binnenhalen om zo de eervolle titel ‘Club van het jaar 2019’ te mogen dragen. Daarnaast ontvangen zowel de winnende sportclub als een masterclass naar keuze en een professionele promotiefilm.

Stemmen

Uithoornse Roei- en Kanovereniging Michiel de Ruyter hoopt ook op uw steun in de strijd om de titel binnen te halen. Stemmen kan nog tot 7 juni via de website: www.clubvanhetjaar.nl. De score van de vereniging wordt bepaald door het aantal stemmen te delen door het ledenaantal. De sportclub hoopt als provinciewinnaar uit de bus te komen, zodat zij op 18 juni 2019 mag pitchen voor een vakjury bestaande uit professionals uit de sport- en cultuurwereld. De vakjury beslist welke sport- en cultuurclub zich ‘Club van het jaar 2019’ mag noemen.

Sociale vereniging

Uithoornse Roei- en Kanovereniging Michiel de Ruyter is een sociale vereniging met veel samenhorigheid. Michiel de Ruyter is een actieve vereniging met veel vrijwilligers, die ervoor zorgen dat er regelmatig activiteiten op de agenda staan. Er worden drie verschillende takken van sport beoefend, te weten het roeien, kanoën en kanopolo. Er is daarom voor elk wat wils, met roei- en kanotoertochten op de agenda, een jaarlijkse kanovakantie, het jaarlijkse kanopolotoernooi Amsterdam Open en de organisatie van de Nederlandse Kampioenschappen kanopolo. Dit is nog maar een greep uit de sportieve activiteiten die door alle vrijwilligers worden georganiseerd. Binnen deze hechte vereniging worden daarnaast diverse sociale evenementen gepland zoals de Foute Bingo, Peddle, Row and Bite en het Jaarfeest. Tot slot zet de vereniging zich in de voor de samenleving door jaarlijks te assisteren bij de Poeloversteek en mee te doen aan Amstel Schoon waarbij zwerfafval wordt opgeruimd.

KikaRow

Ook is Michiel de Ruyter actief betrokken bij de KiKaRow, waarbij in veertien weekenden door heel Nederland wordt geroeid om geld op te halen voor het Prinses Máxima Centrum. De roeiers en kanoërs hadden de eer om het Rondje NL voor KiKaRow af te mogen trappen en gesponsord de eerste etappe naar Den Haag te varen met The Vin. Dit heeft ongeveer 16.000 euro opgeleverd. Daarnaast zijn er diverse activiteiten waarvan de opbrengst of sponsorgelden ten goede komen aan KiKaRow. Er is op 1 januari bijvoorbeeld een Nieuwjaarsduik georganiseerd, die een kleine 10.000 euro aan sponsorgelden heeft opgebracht.

Tekst: Kim de Vries