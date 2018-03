Meike ten Dam van De Eendracht regionaal Voorlees Kampioen!

Mijdrecht – Op woensdagmiddag 7 maart mocht Meike ten Dam van OBS De Eendracht uitkomen in de regio wedstrijd van de Nationale Voorleeskampioen in Loenen aan de Vecht. Ze heeft er heel wat maanden naar toe gewerkt, veel voorgelezen aan alle groepen op school en ook thuis mocht iedereen genieten van haar mooie voorleestechnieken.

Meike mocht het opnemen tegen 17 andere scholen uit de regio Angstel, Vecht en Venen en heeft het gewoon ontzettend knap gedaan! De jury roemde haar ontspannen manier van voorlezen, waarbij je werd meegezogen in het verhaal en de neiging kreeg ontspannen achterover te willen leunen. Wat een groot compliment voor haar en ook zeer terecht, want de zaal genoot enorm toen ze haar fragment van het spannende boek ‘Indringers op Drakeneiland’ van Lydia Rood voorlas. Meike was pas na de pauze als 13e lezer aan de beurt, dus ze moest lang in spanning afwachten voor ze haar bijdrage mocht leveren.

Nadat het publiek genoten had van 18 prachtig voorgelezen boekfragmenten, ging de jury zich beraden en moesten deelnemers, familie, leerkrachten en klasgenoten in spanning afwachten welke kandidaat de eerste prijs zou winnen. Meike zat op het puntje van haar stoel en tot haar grote blijdschap bracht het getal 13 haar geen ongeluk, maar de felbegeerde titel van regiowinnaar! Ze mag naar de provinciale finale in Nieuwegein op maandagmiddag 9 april aanstaande en OBS De Eendracht zal haar met veel enthousiasme gaan aanmoedigen!