Meiden van De Fontein kampioen schoolvoetbal!

De Ronde Venen – Het is dinsdag 31 mei: het schoolvoetbaltoernooi voor de meiden groep 5/6.

Woensdagmorgen, 11:45 uur. De deelneemsters zijn: Zoë, Gwenn, Bernice, Jeremaia, Dominique en Fenna in het team. Zes spelers, dat betekent geen wissels en dat de meiden alles moeten spelen. Zij zijn Fontein 3 en spelen in Poule D. Een poule van 4, dus maar 3 wedstrijden.

Eindelijk, het is zover: 13:15 uur, de eerste wedstrijd gaat beginnen. Het is even aftasten want het is voor het eerst dat de meiden in deze samenstelling voetballen. Gwenn begint op doel, de anderen kiezen een plekje op het veld. De eerste wedstrijd is spannend en eindigt in een krappe 1-0 overwinning.

Na een uur pauze de tweede wedstrijd om 14:30 uur. Na een paar minuten een ongelukje, Fenna krijgt een bal in haar gezicht. Naar de kant, dus dat betekent dat we met 5 verder moeten. De tegenstander maakt handig gebruik van de overtalsituatie en scoort de 0-1. Maar dat laat Fenna zich niet gebeuren. Met hoofdpijn sprint ze weer het veld in: ‘We staan achter en we moeten winnen’. Met superstrijder Fenna er weer bij draaien ze het helemaal om en winnen uiteindelijk met 4-1. Ze hebben er al twee gewonnen. Nog een keer winnen en ze staan in de halve finale.

Hoofdpijn

De laatste poulewedstrijd. Ze komen op 1-0 door een doelpunt van Fenna (met nog steeds hoofdpijn, wat een doorzettingsvermogen) en 2-0, maar met nog een paar minuten maakt de tegenstander de 2-1. Toch nog spannend. Gelukkig blijft het 2-1, mede dankzij Zoë, onze eigen Stefanie van der Gragt, die zo’n beetje alle aanvallen van de tegenstander eigenhandig afstopt. Ze zijn door naar de halve finale, wie had dat gedacht?

16:10 uur, de halve finale begint. Een spannende pot waarbij ze achter komen: 0-1. Zijn de meiden moe? Zullen ze het kunnen opbrengen om terug te komen? En ja hoor, ze weten het om te draaien. Onder aanvoering van Bernice, die op het middenveld heerst en continue de tegenstanders weet te frustreren zodat ze niet meer aan aanvallen toe komen, scoren ze twee keer.

En dat betekent de finale!

16:30 uur. Het is zover. Het is spannend, Kockenest staat niet voor niks ook in de finale. Ze zijn een waardige tegenstander. In de spits staat Jeremaia. Tijdens de voorgaande wedstrijden een plaag voor de verdediging en een ware doelpuntenmachine. Ook in de finale maakt ze het waar. Na een vloeiende aanval maakt Jeremaia het koelbloedig af. Oog in oog met de keeper blijft ze rustig en schuift ze bal in de hoek: 1-0 voor! Nu nog de druk van Kockenest weerstaan. Gelukkig voor de Fontijn staat Gwenn op doel, er komt geen bal door heen. Telkens staat ze op de goede plek, alle schoten worden onschadelijk gemaakt. Fijn voetballen als je weet dat je zo’n sluitpost op doel hebt staan.

En dan schalt het verlossende woord uit de speakers: ‘Heren scheidsrechters, het is tijd!’.

Ze hebben gewonnen! Ze zijn kampioen. De meiden kunnen het amper geloven. Maar het is echt waar. Nu op naar de prijsuitreiking om die welverdiende beker op te halen. Met vijf overwinningen uit vijf wedstrijden kun je daar wel van spreken.

Ook de andere teams van De Fontein, zowel de jongens als de meisjes, hebben het erg goed gedaan en veel plezier gehad. Meerdere teams zaten dichtbij de kwartfinale of de halve finale. Heerlijk om te zien hoeveel plezier alle jongens en meisjes hebben gehad. Op naar volgend jaar!