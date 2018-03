Meiden van HSV’69 C1 zaalkampioen handbal

De Hoef – De handbalmeiden C1 van HSV’69 zijn kampioen in de zaal geworden. Een knappe prestatie van dit team. Ze zijn ongeslagen, alle wedstrijden zijn met winst afgesloten. De laatste wedstrijd was zondag tegen Houten DC1, een wedstrijd die met 20-12 werd gewonnen.

De meiden speelden opnieuw heel goed. Ze speelden gevarieerd met diverse spelcombinaties die leidden tot vele doelpunten. Ook de verdediging stond als een huis waardoor het voor Houten lastig was om te scoren. De sfeer op de overvolle tribunes was uiteraard heel goed. De meiden hadden de nodige familie en vrienden uitgenodigd om hen aan te moedigen. En ze kwamen niet voor niets, want het team liet mooi spel zien.

Huldiging

Zaterdag 31 maart wordt het team gehuldigd bij HSV’69 in De Hoef. De dag waarop ook het nieuwe handbalveld wordt geopend.