Meezingen en dansen tijdens Groep 8 Feest

Aalsmeer – Alweer de zeventiende keer het Groep 8 Feest, maar voor deze aanstaande brugklassers was het de eerste keer. Afgelopen zaterdag was de N201 weer goed vol met de oudste basisschooljeugd. Om half 8 stond er een rij voor de deur. Met een heerlijk zonnetje op hun bol in de rij hadden de jongens en meiden ontzettend veel zin in (voor velen) hun eerste echte feest. Na alle corona ellende van de afgelopen tijd was het nu tijd voor zingen, dansen en lol hebben.

Chips en schminken

De hits vlogen de leerlingen om de oren. Er werd gedraaid door DJ’s Anthony Ramdjas en Eric. Alles werd luidkeels meegezongen door de groep achters en ook de battle jongens tegen de meiden was een hoogtepunt. Sitdowns, Optredens en kilo’s confetti zorgden voor de juiste sfeer. Tussendoor konden de kinderen een drankje of chips halen en werden zij geschminkt. De jongerenwerkers van gro-up Buurtwerk hielpen mee en hebben dit feest mede mogelijk gemaakt.

Volgend jaar weer

Ook voor organisatoren Eric Spaargaren en Lizanne Eveleens was het, na 2 jaar cancelen in verband met corona, een verademing dat het feest eindelijk weer door kon gaan. “De kinderen gingen helemaal los en waren er echt aan toe om elkaar (weer) te ontmoeten. Ook deze generatie groep-achters heeft elkaar weer leren kennen en absoluut hun feestdiploma gehaald!” Groep 7 kan zich al gaan verheugen op een feest volgend jaar januari. Foto’s en de aftermovie kunnen worden bekeken op www.groep8feest.nl

Foto: Laurens Niezen Fotografie