Meeslepende kamermuziek door Marigold Piano Quartet

Uithoorn – SCAU (Stichting Culturele Activiteiten Uithoorn) brengt zondag 15 februari de prachtige samenklank van viool, altviool, cello en piano naar De Schutse. Dan treedt het Marigold Piano Quartet op, bestaande uit jonge mensen met een passie voor kamermuziek: Mengjie Han (piano), Ruña ’t Hart (viool), Connie Pharoah (altviool) en Kalle de Bie (cello).

Dit unieke kamermuziekconcert begint om 14.30 uur; de deuren van de zaal gaan om 14.00 uur. Losse kaarten van 18 euro zijn online te bestellen via www.scau.nl of te koop in de Readshop, winkelcentrum Zijdelwaard (naast de Jumbo); jongeren tot en met 16 jaar betalen slechts 11 euro. De resterende kaarten worden vanaf 14.00 uur verkocht aan de zaal.

Dvorak, Mozart en Turina

De vier musici spelen drie pianokwartetten. Zij beginnen met het tweede pianokwartet KV 493 van Mozart. Dit driedelige pianokwartet wordt wel ‘een volwassen pianoconcert in miniatuurformaat’ genoemd. Het tweede werk op het programma kent ook drie delen: het pianokwartet Opus 67 van Turina. Deze Spaanse componist werd in 1882 in Sevilla geboren, de hoofdstad van Andalusië; er zijn dan ook veel Andalusische ritmes te horen.

Na de pauze klinkt tenslotte van Dvorak het warmbloedige, tweede pianokwartet Opus 87. Dvorak schreef dit werk in vier delen en verwerkte daarin talrijke invloeden van Tsjechische volksmuziek.

Goudsbloem

Ruña ‘t Hart en Kalle de Bie speelden al van jongs af aan samen in het ensemble ‘The Fancy Fiddlers’, geleid door de bekende vioolpedagoge Coosje Wijzenbeek (1948-2021). In 2022 leerden ze Connie Pharoah en Mengjie Han kennen en besloten ze samen het Marigold Piano Quartet te vormen. Het kwartet staat voor een gepassioneerde en oprechte aanpak van het pianokwartet-repertoire in alle stijlperiodes, met een nadruk op communicatie en dialoog. ‘Marigold’ betekent goudsbloem: hun eerste repetitieruimte was aan de Goudsbloemstraat in Amsterdam, vandaar.

Op de foto: Meeslepende kamermuziek door het Marigold Piano Quartet. Foto: aangeleverd.