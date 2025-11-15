Meerdere gewonden na botsing tram met auto

Uithoorn – Op de Randweg bij Op de Klucht in Uithoorn is zaterdag 15 november in de ochtend een tram in botsing gekomen met een auto. Door het ongeval is de tram ontspoord en de bovenleiding afgebroken. Meerdere mensen zijn gewond geraakt.

De brandweer, ambulance en politie zijn groots uitgerukt. De brandweer is bezig de situatie veilig te stellen om slachtoffers te kunnen helpen. Er zijn meerdere mensen naar het ziekenhuis vervoerd. Mogelijk gaat het om drie tot vier slachtoffers. Het laatste slachtoffer zat langere tijd in de tram voor hulpdiensten erbij konden, dit omdat de bovenleiding op de tram lag. Er moest gewacht worden tot de stroom afgeschakeld was.

De politie gaat uitgebreid onderzoek doen naar de oorzaak van het ongeval. Daarna zal het GVB starten met berging- en herstelwerkzaamheden. Naar verwachting gaat dit nog enige tijd duren.

Fotograaf: VLN Nieuws