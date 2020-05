Meer ruimte voor terrassen vanaf 1 juni

Uithoorn & De Kwakel – Per 1 juni worden de landelijke coronamaatregelen voor de horeca versoepeld. Het college van B&W van gemeente Uithoorn heeft een aantal regels opgesteld om de veiligheid en gezondheid in de gelegenheden en op de terrassen te blijven waarborgen. Wethouder Jan Hazen: “Ik ben blij met de openstelling van de terrassen. Dat brengt weer een beetje meer plezier in de samenleving. Maar denk wel aan de regels, dus houd voldoende afstand.”

Het terrasseizoen breekt aan. De gemeente doet er, met de ondernemers, alles aan om horecagelegenheden en terrassen in Uithoorn en De Kwakel open te stellen. Uiteraard binnen de grenzen van het landelijke, regionale en gemeentelijke coronabeleid. Daarom heeft het college een aantal regels vastgesteld rond de openstelling van de horeca en rond de vrijstelling van precariorechten voor terrassen op gemeentegrond in de gemeente Uithoorn.

Meer plek voor terrassen

Vanaf 1 juni 2020, 12:00 uur tot en met 31 oktober 2020 geldt een gedoogbeleid voor alle horecagelegenheden binnen de gemeente: zij mogen, onder voorwaarden, hun terrassen openen en (waar mogelijk) uitbreiden.

Zo moeten de terrassen voldoen aan de eisen van de gemeente en van de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, aan de coronaprotocollen van de Koninklijke Horeca Nederland (KHN) én de normen van het RIVM. De ondernemer moet zorgen voor voldoende ruimte rondom de terrassen om voetgangers, rolstoelers en scootmobiels veilig te laten passeren. Ook hulpdiensten moeten ongehinderd hun werk kunnen doen.

Gemeente helpt horeca

Wethouder Jan Hazen licht het besluit van B&W toe. “De horeca is belangrijk binnen onze gemeente. We willen dat de ondernemers kunnen profiteren van het mooie weer in het komende terrasseizoen en zo iets inhalen van de schade door de coronacrisis.”

Daarom heeft het college, naast versoepeling van de terrasregels, ook besloten dat de ondernemers over 2020 geen belasting (zogenaamde precariorechten) hoeven te betalen voor hun terrassen, inclusief de tijdelijke uitbreidingen. Ondernemers die al betaald hebben, krijgen het bedrag terug.

Veiligheid en gezondheid samen bewaken

Wethouder Hazen is blij met de openstelling van de terrassen. Voor de ondernemers, maar zeker ook voor de terrasgangers uit Uithoorn, De Kwakel en van buiten. “Dat brengt weer een beetje meer plezier in de samenleving.”

Dat betekent ook”, benadrukt hij, “dat we samen de veiligheid en gezondheid moeten bewaken, ook op de terrassen. Pas dus een beetje op je eigen veiligheid én die van andere bezoekers en voorbijgangers. En van het personeel; werk mee als ze je vragen om even te wachten, of om ruimte te maken.”