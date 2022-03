Meer dan 20 kuub afval na schoonmaakactie op Poel

Aalsmeer – In het kader van NL doet heeft SPIE afgelopen zaterdag 12 maart de jaarlijkse schoonmaakactie op de Westeinderplassen georganiseerd. Meer dan 85 vrijwilligers gingen, na koffie met gebak en een openingswoord door burgemeester Gido Oude Kotte, het water op om afval uit de Poel en vanaf de eilanden te halen.

Openingswoord door burgemeester Oude Kotte.

Er is weer enorm veel afval gevonden en ingeladen in de boten. Er is meer dan twintig kuub met een gewicht van vijf ton aan vuil opgehaald. Naast papier, plastic en hout zijn ook oude, kapotte stoelen aangetroffen, evenals emmers, een bootje en onder andere een gehavende surfplank. De vuilniswagen van de Meerlanden zat na het uitladen vanaf de boten helemaal vol.

In actie tegen afval op de Poel. Foto’s: www.kicksfotos.nl

Na afloop van de schoonmaakactie werden alle vrijwilligers getrakteerd op een welverdiende kop erwtensoep met roggebrood en spek. SPIE wil alle vrijwilligers bedanken die zich ingezet hebben voor deze actie. Dankzij jullie medewerking is de Westeinderplas een stuk schoner geworden en kan in het voorjaar en de zomer weer volop genoten worden van de mooie Poel. Applaus voor jezelf!