Meer dan 1.000 gelukkige stenen in de burgerzaal

Aalsmeer – De installatie ‘Gelukkige stenen’, die tot en met 22 april te zien is in de burgerzaal van het Raadhuis, is een cadeau van bewoners aan de 888-jarige gemeente. Het 7 bij 1,2 meter grote kunstwerk bestaat uit zo’n 1.200 beschilderde stenen, de zogeheten Happy Stones. De jongste maker is twee jaar oud en de oudste is in de negentig. De diversiteit is daardoor heel groot. Elke steen vertelt een eigen verhaal. Het zegt iets over de betrokkenheid van bewoners met hun dorp. De installatie is gemaakt onder begeleiding van De Kunstploeg. Na de officiële onthulling mag straks iedere bezoeker van het gemeente één of meerdere stenen meenemen om te verspreiden over het grondgebied en de mensen van Aalsmeer. Wat er straks overblijft van de installatie is een mooie foto, het cadeau, voor in de burgerzaal. Dat is het monument voor de 888-jarige gemeente Aalsmeer. De stenen gaan ondertussen hun ‘gelukkige zwervende weg’.

Diversiteit deelnemers groot

Allerlei organisaties hebben aan de totstandkoming meegewerkt, zoals het Zorgcentrum en de creagroep van gebouw Irene. Maar ook Ons Tweede Thuis liet zich niet onbetuigd. Daarbij mogen de basisscholen van Aalsmeer niet ongenoemd blijven. Het is niet ondenkbaar dat vrijwel elke gezin in Aalsmeer met het fenomeen Happy Stones te maken heeft gekregen. En dan waren er ook nog de professionals die stuk voor stuk prachtige ragfijne kunstwerkjes hebben bijgedragen. Ga kijken, een aanrader!