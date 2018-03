Marvin Polak geen wethouder meer

Uithoorn – De VVD Uithoorn en De Kwakel heeft aangekondigd dat de huidige wethouder, Marvin Polak, niet langer beschikbaar is voor een volgende college periode. Wethouder Polak kiest ervoor om opnieuw aan de slag te gaan in het ICT vak en tegelijk meer tijd beschikbaar te hebben voor zijn gezin.

“Werk nog niet af”

“Ik heb vier jaar lang met veel plezier mij ingezet binnen het college van B&W. Ik heb daar de mogelijkheid gekregen om mooie projecten op te starten, zoals het Dorpscentrum plan, de aanleg van een tramverbinding met Amsterdam, de invoering van de Participatiewet en nog veel meer. Hoewel er veel is gerealiseerd is het werk nog lang niet af. Ik wens mijn opvolger dan ook veel succes en plezier in dit prachtige ambt”, aldus Polak.

Jan Hazen kandidaat

Marvin Polak (40) was sinds 2006 raadslid voor de VVD. In 2014 werd hij benoemd als wethouder met de portefeuille Economische zaken, Verkeer & Vervoer, Ruimtelijke Ontwikkeling en Werk & Inkomen. De VVD fractie heeft na intern beraad het huidige raadslid Jan Hazen voorgedragen als nieuwe kandidaat wethouder. Ook dankt zij Marvin Polak voor al zijn werk en inzet in de afgelopen jaren.