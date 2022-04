Martin, Erik Jan en Danny winnaars bij Poel’s Eye

Kudelstaart – De achtste speelavond van het seizoen van de dartclub Poel’s Eye in de sporthal de Proosdijhal van Kudelstaart werd gewonnen door Martin Bax. Het was zijn vierde overwinning ooit. Het tweede niveau werd gewonnen door Erik Jan Geelkerken, Tjitte Miedema werd tweede. Dennis Elderenbosch had met een zeer mooie 132 finish de hoogste uitgooi van de avond. Dit was precies dezelfde uitgooi als op de vorige speelavond. Aan het begin van de avond was een sterke poule met de nummers één, drie en vijf van de stand. Hierdoor kon het gebeuren dat de koploper verder moest in de derde ronde. Omdat er meerdere sterke poules waren stonden er vier top tien spelers op het formulier van het derde niveau. Zo kon het gebeuren dat de finale een affiche kreeg die ‘grote finale’ waardig was. Bak leek in de finale op de goede weg, maar hij liet de overwinning ut zijn handen glippen. Huib Gootjes bereikte voor de vierde keer dit seizoen een finale, maar het vierde niveau werd uiteindelijk een prooi voor Danny van de Plas.

Paas Koppel Toernooi

Zaterdag 16 april is het Paas Koppel Toernooi in de Proosdijhal, altijd een heel gezellig toernooi. Met het koppel toernooi speelt men in duo’s, dus het is de bedoeling dat iedereen een maat meeneemt. Uiteraard is er een winnaars- en verliezersronde, waarbij er mooie prijzen klaar staan voor de uiteindelijke acht finalisten. Elke dartersduo kan zonder opgave vooraf meedoen, de Poel’s Eye is geen besloten club, laagdrempelig en geschikt voor alle niveaus; hoe meer zielen hoe meer vreugd. Jong, oud, man en vrouw zijn welkom. De inschrijving sluit om 20.00 uur, deelname kost vier euro per persoon (acht euro per koppel) en de minimum leeftijd is 15 jaar. Op de website www.poelseye.nl is nog meer informatie te vinden.

Foto: Finalisten Tim, Huib, Dennis en Bak.