Markt wordt (tijdelijk) verplaatst naar Amstelplein

Uithoorn – Al jarenlang wordt er over gesproken. Door de winkeliers en door de marktkooplui. Waarom zouden ze de markt niet op het Amstelplein houden? Mooie plek, aantrekkelijk voor het winkelcentrum en een stuk gezelliger dan waar ze nu staan. Het aller-gezelligste was natuurlijk toen ze in het dorp stonden, maar helaas dat gaat niet meer. Wethouder Hazen vertelde woensdagavond, tijdens de commissiebijeenkomst Wonen en Werken het volgende mee: “Vandaag is er een heleboel beweging geweest op het Amstelplein. Met graafmachines werden er kunstwerken verwijderd. We zijn namelijk in goed overleg met de marktkooplieden en de winkeliers, overeengekomen dat het Amstelplein de (tijdelijke) plek wordt van de weekmarkt. Op het parkeerterrein aan de Irenelaan, waar de markt nu is, moet ruimte gemaakt worden. Dit terrein is nodig als opslag voor diverse werkzaamheden. “En nu maar hopen, dat dit tijdelijk, blijvend is”, aldus diverse winkeliers en marktkooplieden.