Marjonne de Niet: ‘Mijn kleuters maken mij heel gelukkig’

Door Janna van Zon

Aalsmeer – In aanloop naar de Geluksroute op 28 en 29 mei op verschillende locaties in Aalsmeer worden willekeurige inwoners gevraagd wat voor hen geluk betekent. De antwoorden zijn altijd weer anders en verrassend. Deze week Marjonne de Niet, docent eerste en tweede groep van OBS de Zuidooster. “Ik word zo gelukkig van mijn kleuters, zij zijn eerlijk en origineel. Fantasierijk en aanhankelijk. Zij hebben humor, zijn onbevangen, kunnen intens verdrietig zijn en spontaan lachen.” Marjonne de Niet zit 43 jaar in het onderwijs en werkt nog steeds full-time. Gedurende die tijd heeft zij veel zien veranderen. De eisen die er nu worden gesteld aan kinderen liggen beduidend hoger. Maar bij juf Marjonne krijgen de kleuters ook alle ruimte om spelenderwijs te leren. “Een kind moet spelen, kunnen spelen is heel leerzaam, dan gaan hun hersens werken.”

Pret in de regen

Ach wat had het vreselijk geregend het hele school-speelplein stond onder water. Houd de kinderen maar binnen, was het advies. “Hebben jullie allemaal je laarzen en jassen aan? Dan gaan wij op avontuur!” Uit de speelvoorraad werden autobanden gepakt, in het blank staande speelplein gelegd met daarover planken. Met elkaar gingen de kleuters het water veroveren. Wat een pret hadden zij met deze evenwichtsoefening. Met rode wangen kwamen de kinderen weer terug in de klas en toen zijn naar huis mochten werd er opgewonden verteld hoe stoer zij geweest waren. Hun fantasie was geprikkeld, kinderen die het een beetje eng vonden overwonnen hun angst en degene die het stoerst waren hadden zich heerlijk uitgeleefd. “Mijn kleuters houden mij inventief, ik heb het leukste beroep dat ik mij kan wensen.”

Lief & Leedstraat

De Kerkweg bewoners boffen met zo een geweldige ‘gangmaakster’, zoals bewoners genoemd worden die er voor zorgen dat er sociale controle is in hun straat. Samen met Ria Kluver organiseerde Marjonne op een zonnige dag een zomerfeestje. Er werd een sport en spel speurtocht uitgezet in samenwerking met Sportservice. Een van de bewoners bedacht de kennisquiz ‘Ken uw buren’ en iedereen deed mee. De oudste bewoners wisten heel wat wetenswaardigheden te vertellen over hun Kerkweg en werden de winnaars. De prijsuitreiking vond plaats in de tuin van familie de Niet. Er was heerlijke appeltaart van ‘Gewoon Doen’ en dochter Denise trad, tot grote vreugde van de zestig aanwezigen, op.

Activiteiten

Bewoners van de Kerkweg weten zich gezien en gehoord. Er is altijd een luisterend oor voor wie dat nodig heeft. Met verjaardagen een bloemetje en een kaartje. Voor de jeugd is er voldoende speelruimte. Zoon Tom – toen negen jaar – stuurde een brief naar de toenmalige burgemeester Pieter Litjens. “Burgemeester wij willen zo graag een pingpongtafel.” En die kwam er. Met Pasen verstoppen alle bewoners paaseitjes in de voortuin. En met Sint Maarten lopen de jongsten langs de deuren met hun lampions. Als afsluiting van deze leuke avond is er voor alle buren warme chocolademelk met iets lekkers. Dat er volgend jaar een Geluksroute wordt georganiseerd is een complete verrassing voor de Kerkweg bewoonster en dat nog wel in de KunstKas bij haar om de hoek. Natuurlijk komt Marjonne de Niet. “Geluk delen, daar word je zelf ook heel gelukkig van.” Voor meer informatie over de Geluksroute mail naar: kunskas@org.nl. Meer weten over het lief & leed project? Stuur dan een mail naar: liefenleed.aalsmeer@participe.nu of bel 0297-326670. En wie een gelukservaring wil delen kan mailen naar: nackwach@tiscali.nl