Mariska de Graaf winnaar Groot Aalsmeers Dictee

Aalsmeer – Mariska de Graaf is met slechts twaalf fouten op zeventig dicteewoorden de winnaar van het Groot Aalsmeers Dictee 2025. De teamprijs ging naar het team Philippa en de taalquiz werd gewonnen door Irene van Gelder, de winnares van het dictee vorig jaar. Naast de taalvaardigheid was er ook inhoudelijke inbreng van hoofdsponsor Ben Schoenmaker en van Jan van Veen, namens het taalcafé Aalsmeer. De veertiende editie van het Groot Aalsmeers Dictee, geschreven door Truus Oudendijk, werd op 31 augustus in het Flower Art Museum voorgelezen door burgemeester Gido Oude Kotte. De 38 deelnemers, allemaal woonachtig of werkend in Aalsmeer, schreven niet alleen een dictee dat als thema ‘natuur en cultuur’ had meegekregen, maar beantwoordden ook de vragen bij een ludieke quiz over met name Aalsmeerse kenmerken.

Ongekend spannend

In het individuele klassement eindigde Mariska de Graaf, vorig jaar tweede, dit keer met twaalf fouten als eerste. Marja van der Jagt maakte één fout meer en Meta Stenneberg twee. Daarmee lag de top drie dichter bij elkaar dan vorig jaar toen de zilveren en bronzen winnaars twee respectievelijk vier fouten meer maakten dan de winnares. Ook bij de teamuitslagen waren de verschillen klein. De drie leden van winnaar Philippa maakten bij elkaar 57 fouten, de Koe(h)le Köhlers 60 en de Notenkrakers 61. Het leukst uitgedoste team was ‘de Valsspellers’ en de grappigste verschrijving was volgens het negen-koppige nakijkteam ‘pannenkoekjeshuisjes’, al gooide ‘beslobberingen’ ook hoge ogen. Bij de taalquiz moest een shoot-out de winnaar bepalen met de beste benadering van het aantal verschillende talen waarin de stripheld Kuifje de hoofdrol speelt. Irene van Gelder schatte dit op 112, twee meer dan de 110 geregistreerde vertalingen. Voorzitter Annemarie Braakman van de organisatie bedankte de vele vrijwilligers, taartsponsor bakkerij Vooges en het Flower Art Museum. “En natuurlijk voorlezer Gido Oude Kotte en schrijfster Truus Oudendijk, met bloemen uit Aalsmeer.”

Inhoudelijke inbreng

Hoofdsponsor Ben Schoenmaker trapte de bijeenkomst af met een interessante verhandeling over taal. “Of je nu als Fries naar Limburg verhuist, van Naaldwijk naar Aalsmeer, of als migrant van een ander werelddeel naar Nederland komt: die taalvaardigheid maakt het verschil voor je toekomst.” Inhoudelijke inbreng was er ook door Jan van Veen namens het Aalsmeers Taalcafé, waar inmiddels zeventig taalcoaches mensen begeleiden die het Nederlands niet goed beheersen. “Als mensen onze taal beter kennen helpt dat een sociale plaats in hun leven te krijgen”, is een van zijn belangrijkste ervaringen. Aalsmeer kent naar schatting tweeduizend inwoners die het Nederlands onvoldoende beheersen. “Naast de zeventig koppels hebben we nog een wachtlijst, dus meer coaches zijn nog altijd welkom”, riep hij op.

Foto van links naar rechts: Voorlezer burgemeester Gido Oude Kotte, Marja van der Jagt (2e), winnares Mariska de Graaf, Meta Stenneberg (3e), schrijfster Truus Oudendijk en voorzitter Annemarie Braakman. Foto: aangeleverd