Uithoorn– Bij de Coudenhoveflat in Uithoorn is in de nacht van zaterdag op zondag een persoon te water geraakt. Dit gebeurde omstreeks 4.45 uur.

Brandweer en meerdere ambulances werden opgeroepen naar de plaats van het incident. Ambulancepersoneel heeft zich over het slachtoffer ontfermd. Hoe het slachtoffer te water kon raken is (nog) niet duidelijk.

Foto: VTF