Uithoorn – Vanmiddag rond twee uur rukte de brandweer uit voor een gaslek aan het Marktplein in Uithoorn. Meerdere woningen en bedrijfspanden in de omgeving zijn enige tijd ontruimd geweest. Brandweer en meerdere eenheden van politie waren ter plaatse. Ook een arrestatieteam stond gereed.

Omstanders vertelden dat een man in een woning boven een kapperszaak de gaskraan had opengedraaid en dreigde zijn woning op te blazen. De man is even na drie uur aangehouden. (fotoVTF)