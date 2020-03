Maatregelen scheidingsdepot Uithoorn

Uithoorn – “Het zijn bijzondere en rare tijden. Binnen blijven is de norm en dat heeft effect op ons dagelijkse bezigheden. Daarnaast gaan er ook een heleboel zaken gewoon door. De gemeente is ontzettend trots op haar medewerkers dat de afvalinzameling goed loopt. Het ophalen van het afval is cruciaal voor de gezondheid van inwoners. We vragen aandacht voor de inzameling. Er is er minder afval van horeca, bedrijven, scholen, sport, maar de thuisblijvers veroorzaken meer afval. Daarnaast willen we inwoners er ook op wijzen om de coronamaatregelen op te volgen op het scheidingsdepot,” aldus wethouder Hans Bouma.

Beperkte toegang scheidingsdepot

Om er voor te zorgen dat het niet te druk wordt op het scheidingsdepot is de toegang beperkt. Wethouder Hans Bouma geeft aan: “U heeft het misschien ook al gemerkt in de supermarkt, daar is men druk bezig om klanten goed op afstand van elkaar te houden. Daarnaast zorgt men ervoor dat het niet te druk wordt in de winkel. Dit willen we ook creëren op het scheidingsdepot, dus laten we maximaal 7 auto’s toe op het depot. Via de slagboom wordt dit geregeld.”

Kom naar scheidingsdepot als het echt moet

Veel inwoners gebruiken de tijd die ze thuis moeten doorbrengen om eens flink hun huis op te ruimen. Wat natuurlijk een prima bezigheid is. Dat levert vaak afval op dat naar het scheidingsdepot wordt gebracht. Uiteraard gelden hier de maatregelen, houd 1,5 meter afstand en blijf binnen als u klachten heeft zoals verkoudheid, keelpijn et cetera.

Ook voor bescherming van de medewerkers van onze scheidingsdepot geldt hoe minder contact hoe beter. Kunt u uw oude spullen even bewaren, doet u dat dan alstublieft. Kom alleen naar het scheidingsdepot als het echt niet anders kan.

Parkeren auto’s in straten

Door het thuisblijven staan er veel meer auto’s dan gebruikelijk geparkeerd in de straten. Dit vormt een hindernis voor afvalwagens die het afval komen ophalen. Parkeer uw auto alleen op de daarvoor aangewezen parkeerplekken.

Goed aanbieden afval

Daarnaast blijft het natuurlijk belangrijk om het afval op de juiste manier aan te bieden, zoals voor half 8 ’s morgens op de dag wanneer het afval wordt opgehaald. Kijk voor meer informatie over de afvalinzameling op www.uithoorn.nl/afval. Het laatste nieuwe over hoe de gemeente omgaat met het coronavirus vindt u op www.uithoorn.nl/coronavirus.